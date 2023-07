12-jarige jongen die op pechstrook E40 liep, was weggelopen van vakantiekamp

De 12-jarige jongen die woensdag van de pechstrook van de E40 in Loppem werd gehaald, blijkt weggelopen te zijn vanop vakantiekamp in de buurt. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Woensdagmiddag kreeg de noodcentrale 112 verschillende meldingen binnen van automobilisten die op de E40 richting kust een jongen met een groen T-shirt hadden zien lopen op de pechstrook ter hoogte van Loppem. Een ploeg van de wegpolitie kon hem snel in veiligheid brengen.

Nu blijkt dat de jongen, die kampt met een mentale beperking, was weggelopen vanop een vakantiekamp van Kazou, de jeugdwerking van de Christelijke Mutualiteiten. De jongen was met een smoes aan het oog van de leiders kunnen ontsnappen en wou te voet terug naar huis, in Vlaams-Brabant, wandelen.

Na overleg met de ouders van de jongen, is beslist dat het kind op het kamp mocht blijven.