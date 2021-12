12 handelaars organiseren kerstmarkt op wijndomein Ravenstein in Kruiseke

Op zondag 19 december is er tussen 11 en 18 uur een kerstmarkt op wijndomein Ravenstein in Kruiseke. “Samen met elf andere lokale handelaars proberen we er het beste van te maken”, zegt wijnboer Dirk Talpe. Ook de Kerstman zal aanwezig zijn.

“Het idee om een kerstmarkt te organiseren, kwam er niet zomaar”, zegt Dirk Talpe. “In de lockdown miste ik vooral het menselijk contact. Na al de miserie die we al gehad hebben met corona, vond ik het tijd voor ontspanning. Daarom kwamen mijn vrouw en ik op het idee om een kerstmarkt te organiseren. Een ideale plaats om rustig te genieten en te praten met mensen die je al even niet gezien hebt. We vroegen aan enkele handelaars of ze het zouden zien zitten om op onze kerstmarkt te staan. Iedereen bleek heel enthousiast want momenteel zijn alle plaatsen bezet op ons domein. We krijgen nog regelmatig de vraag of er nog een plekje vrij is”, lacht Dirk.

Alternatieve markt

Op het domein komt een grote tent waaronder alle kerststandjes zullen staan. Kerstbomen, vuurkorven en kerstversiering vullen de kerstsfeer aan. “We hebben gekozen voor een alternatieve kerstmarkt. Op veel markten is er namelijk enkel het klassieke eten en drank zoals worst, glühwein en jenever. Wij hebben gekozen voor een uniek assortiment van deelnemers.”

In totaal doen er twaalf lokale handelaars mee uit verschillende branches: Aveve Obin Wervik, Fox Cider, AdCosy Wervik, Sfeer by Els, Lingerie Marie By Camelia, ‘t Kabeljauwtje, Royal Teas, Brouwerskot, Toyota Claeys Wervik, Criyolo, Forever Living Products en Wijndomein Ravenstein. “Er zullen wafels, pannenkoeken, chocomelk, soep en nog zoveel lekkers aanwezig zijn. Ook een oesterbar, wijnbar en eau-de-vie-bar zullen niet ontbreken.” De kerstmarkt wordt in de voormiddag geopend door tabaksfee Fauve Van der Beke en haar eredame(-s). Ook de Kerstman zal er zijn.

Dirk Talpe begon samen met zijn vrouw Patricia in 2017 druiven te telen op de flanken van de Amerikaberg in Kruiseke. Ze wonnen onlangs een zilveren medaille met hun wijn Ravenstein Brut in de wedstrijd ‘Beste Belgische wijnen’. (BC)