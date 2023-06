11 Juli-Komitee Brugge strikt Elio Di Rupo als gastspreker

Elio Di Rupo, minister-president van Wallonië, is dit jaar de verrassende gastspreker op de academische zitting die plaatsvindt aan de vooravond van de Vlaamse feestdag.

“Ik heb hem gezegd dat hij zich in het hol van de leeuw waagde, maar hij kent zijn publiek en hij heeft heel snel ja gezegd. Van mij zal hij mogen zeggen wat hij wil, maar op de academische zitting zal ik het laatste woord hebben”, lacht Pol Van Den Driessche, voorzitter van de vzw 11 Juli-Komitee Brugge.

Van Den Driessche kijkt alvast uit naar de uiteenzetting van Di Rupo. “Zeker in het licht van de verkiezingen van volgend jaar en wat daarna mogelijk op de onderhandelingstafel komt.”

De academische zitting vindt op maandagavond 10 juli plaats in het stadhuis. Ook de ‘Goeiendagprijs’ zal dan worden uitgereikt en aansluitend is er de bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck.

De viering van de Vlaamse feestdag begint al op zaterdag 8 juli met de Breydel en De Coninck Wandeltocht en de opbrengst gaat naar het onderzoek naar Alzheimer.

Circus

Op zaterdag 8 juli is er ook Burgrock met Cowboy & Aliens, Zwammstein en Buscemi.

Zondagnamiddag 9 juli zijn er akoestische optredens van Donder in ’t Hooi (Arentshof), The Borrowed Suits (Zilverpand), Ameva (Sint-Amandsplein) en Super Valentino Stars (Burg). Daarnaast is er op de Burg voor kinderanimatie gezorgd en brengt Compagnie Krak op het binnenplein van AC ’t Brugse Vrije een circusvoorstelling.

Om 19 uur laten De Wilfrieds het muziekfeest losbarsten op de Burg en vanaf 21 uur spelen De Dolfijntjes de pannen helemaal van het dak. (CGRA)