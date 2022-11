11.11.11 Wevelgem verkoopt box met lokale producten

De lokale campagne van 11.11.11 loopt dit jaar opnieuw onder de slogan ‘Lokaal*Globaal één solidair verhaal’. De Wevelgemse afdeling verkoopt pakketten met producten afkomstig van lokale producenten. Ieder pakket bevat een tombolaticket waarbij je waardebonnen kan winnen, geschonken door de lokale handelaars.

Het pakket dat de Wevelgemse 11.11.11-afdeling verkoopt, bevat acht producten die lokaal geproduceerd worden. De actie loopt dan ook onder de noemer ‘Lokaal*Globaal, één solidair verhaal’. “We kozen voor deze slogan omdat we ervan overtuigd zijn dat we leven in een mondiale wereld”, zegt Jos Deleu. “En dat we het pad van solidariteit moeten bewandelen op weg naar een eerlijke en rechtvaardige samenleving.”

In het pakket vind je wortelen, uien en appelen van Chou Fleur, twee flesjes Puck limonade van Puckolo, twee potjes yoghurt van de Natuurhoeve, een pak bio spaghetti van Oxfam Wereldwinkel, vier Wevelgemse eierkoeken en een verjaardagskaartje van De Branding. Bestellen kan tot 13 november. “Net zoals vorig jaar neemt wie een pakket koopt, automatisch deel aan de tombola”, aldus Ann Verbrugghe. “De prijzenpot bevat voor 1.500 euro waardebonnen bij lokale handelaars met als hoofdprijs een fiets ter waarde van 500 euro. Op 19 november weet je wat je gewonnen hebt.”

klimaatonrecht

De opbrengst van de lokale actie gaat naar de nationale koepel, die het dan weer verder verdeelt onder de lidorganisaties zoals Broederlijk Delen, Oxfam, Dokters van de wereld of een van de andere 60 leden. De nationale campagne loopt onder de noemer ‘klimaatonrecht raast verder, samen kunnen we het stoppen’. “De klimaatcrisis treft niet iedereen even hard”, verwoordt Nele Mispelaere de campagne. “De grootste gevolgen zijn voor zij die er het minst verantwoordelijk voor zijn. 11.11.11 wil dan ook overheden en bedrijven wakker schudden en lokale organisaties in het Zuiden ondersteunen zodat iedereen in de wereld de klimaatuitdagingen de baas kan.”