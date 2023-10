11.11.11 Tielt bundelt opnieuw 11 lokale producten in 11-box

Voor het tweede jaar op rij stelde 11.11.11-Tielt, samen met de standhouders van de wekelijkse Tieltse Boerenmarkt, een groentebox samen met daarin 11 producten van eigen bodem.

Het 11.11.11-comité van Tielt haalde de mosterd voor de ‘11-box’ bij de collega’s uit Pittem, waar nu al voor de vierde keer de ‘Pitbox’ verdeeld wordt. De Tieltse groep verzamelde elf producten van de Boerenmarkt (onder meer wortelen, prei, aardappelen, selder, champignons, witloof en appels) in een handige box, die je in huis kunt halen voor 25 euro. De opbrengst van de verkoop gaat naar de jaarlijkse actie van 11.11.11. Wie zo’n box koopt, steunt dus zowel de boeren in het Zuiden als de lokale landbouwers uit de regio Tielt.

Bestellen en betalen kan tot 11 november via mail naar tielt@oww.be of online via oxfambelgie.be/winkels/tielt. De box kan ook worden besteld in de wereldwinkel in de Bruggestraat 17. Bestellingen afhalen kan op zaterdag 18 november aan de Sportdienst in Tielt tussen 15 en 17 uur. (SV)