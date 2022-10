11.11.11 strijdt voor klimaatrechtvaardigheid

11.11.11 werkte een boeiende najaarscampagne uit in het teken van klimaatrechtvaardigheid. De klimaatmars, een klimaatgedicht, een film met een boodschap, fietstocht en als blikvanger van de campagne een repair-café.

Kris Vandenbussche, voorzitter van 11.11.11 verduidelijkt het thema: “De klimaatcrisis raakt niet iedereen even hard. Integendeel. De grootste gevolgen raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen. We willen overheden en bedrijven wakker schudden. Samen pakken we klimaatonrecht aan, nu het nog kan.

Klimaatmars

Op zondag 23 oktober stapt 11.11.11 mee in de klimaatmars in Brussel. “Iedereen is uitgenodigd om mee te gaan,” zegt Kris, “we vertrekken aan het station van Lichtervelde om 11.15 uur. Voorafgegaan aan deze mars, organiseren we een minimars op vrijdag 21 oktober om 15 uur aan de markt met alle Lichterveldse scholen. De scholen kregen de uitdaging om een slogan, spandoek, gedicht, affiche te ontwerpen rond het thema. De origineelste stukken worden zondag meegedragen op de klimaatmars.”

Schrijf jouw klimaatgedicht

Creatievelingen kunnen zich uitleven met het schrijven van een klimaatgedicht. “Een professionele jury selecteert de mooiste, aangrijpendste, origineelste exemplaren. Er is ook een publieks- en een jeugdprijs (jonger dan 12 jaar). De wedstrijd is te volgen via social media en alle inzendingen worden op facebook gedeeld,” legt Kris uit.

Deelnemen kan door een gedicht in te dienen via elflichtervelde@gmail.com. De wedstrijd loop tot vrijdag 28 oktober 2022. De bekendmaking gebeurt op vrijdag 11 november om 11.11 uur.

Film met een boodschap

Donderdag 3 november wordt de film ‘The Boy Who Harnesses the Wind’ uitgezonden in OC De Schouw. Toegangsprijs bedraagt 5 euro, kaarten te verkrijgen bij de medewerkers van 11.11.11, in het gemeentehuis en de Wereldwinkel.

Repaircafé: duurzaam omspringen met goederen

“De blikvanger van de campagne is ongetwijfeld het repaircafé,” vertelt een trotse Kris, “duurzamer omspringen met onze goederen is een deel van het antwoord op de klimaatuitdagingen. Het concept is eenvoudig: je brengt jouw defect klein huishoudelijk toestel, kledij, fiets, … mee en onze techniekers herstellen het ter plaatse.” Dit gaat door op 11 november vanaf 9.30 uur in de M-zaal van de VBS ’t Vlot. Diezelfde dag is er een fietstocht van een 60-tal kilometers en de bekendmaking van de klimaatgedichten.