108-jarige Godelieve krijgt kussen van Lisa del Bo en bisschop Aerts op jubileumviering Lourdesgrot in Houthulst

Waar Godelieve Voet tegenwoordig ook ‘verschijnt’, ze lijkt wel een wonder. Zo ook zaterdag in Houthulst, waar een recordaantal gelovigen bijeenkwam voor de jubileumviering van de oudste Lourdesgrot van het land. De kranige dame uit Lo-Reninge, die straks haar 108ste verjaardag viert, kreeg vooraan een plaatsje, een groot applaus én kussen van idool Lisa del Bo en bisschop Lode Aerts.

De Lourdesgrot van Houthulst bestaat 152 jaar. Door corona kon het 150-jarig jubileum pas afgelopen zaterdag gevierd worden. Onder meer bisschop Lode Aerts en zangeres Lisa del Bo kwamen de viering opluisteren voor een grote mensenmassa.

“Er waren 1.100 aanwezigen, een recordaantal”, zegt verantwoordelijke Lena Saint-Germain.

Een van de ‘vips’ was Godelieve Voet, die bijna 108 is en de voorbije jaren meermaals in de media kwam met haar opmerkelijke stunts, waaronder een ballonvaart, parachutesprong, corona-overleving, verhuis uit een woonzorgcentrum, eerbetoon van Jacky Lafon en een ontmoeting met idool Dana Winner.

Stevige zoen

Zaterdag was het de beurt aan een ander idool: Lisa del Bo. De zangeres gaf Godelieve een stevige zoen en knuffel voor haar optreden, naar het voorbeeld van de bisschop enkele minuten eerder. De bisschop en Godelieve kennen mekaar nog van een eerdere ontmoeting aan de originele Lourdesgrot.

“We trokken drie jaar geleden samen op bedevaart naar Lourdes”, vertelt Godelieve, die al meer dan een halve eeuw naar de grot van Houthulst bezoekt.

“Het is een jaarlijkse traditie voor ons”, aldus haar mantelzorger en kleinzoon Danny Cool (54). “We zijn er trots op, dat de oudste Lourdesgrot van het land bij ons in de Westhoek ligt. Door haar leeftijd wordt mémé heel bekend.”

Ik kom naar Onze-Lieve-Vrouw om lang te leven… het is gelukt

“Ik kom naar Onze-Lieve-Vrouw om lang te leven… het is gelukt”, lacht Godelieve, die op 7 oktober 108 wordt. “Mijn leeftijd? Goh, ik vergeet dat soms. Straks vergeet ik, dat ik op de wereld ben.”

“En toch heeft ze een goed geheugen”, vindt Aerts. “Godelieve herinnert zich nog steeds onze eerste echte ontmoeting: toen ik in Lo was voor het vormsel van haar achterkleinkind Sarah. Ze is een vrouw vol energie, die veel vertrouwen uitstraalt.”

“Wat we hier vandaag meemaken, is ongelooflijk”, reageert Danny. “Toen we naar de grot reden, zei mémé dat het wellicht een van de laatste keren zou zijn.”

Grote opkomst

Maar Godelieve is er toch verschenen, Onze-Lieve-Vrouw zelf deed dat nooit. “Nee, maar Maria werd hier doorheen de geschiedenis wel enorm aanbeden door leurders op hun doortocht naar Frankrijk”, aldus Lena. “De grote opkomst en speciale genodigden waren een hele eer voor ons. Zelfs na 152 jaar groeit de belangstelling voor deze plek: op een normale zaterdag zitten hier tussen de 100 en 150 mensen voor de viering. En in de meimaand is er praktisch elke dag een bedevaart van woonzorgcentra uit heel West-Vlaanderen.” (TP)