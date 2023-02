102-jarige Alice Dehouck-Dewancker trots op opname dochter Brigitte als Member of the British Empire

Brigitte Squire-Dehouck werd opgenomen als Member of the British Empire (MBE), omwille van haar grote inzet bij de bestrijding van jeugddelinquentie in Groot-Brittannië. De onlangs overleden Poperingse ereburger George Sutherland is waarschijnlijk één van de enige stadsgenoten die ooit een dergelijk hoge MBE mocht ontvangen.

Brigitte werd op 30 november 2022, in het bijzijn van haar broer Damien en haar twee kinderen, plechtig opgenomen als Member of the British Empire in Buckingham Palace, in naam van King Charles, door Princesse Anne. Queen Elisabeth had de akte nog getekend.

Vrijdag werd Brigitte, samen met haar broers en zussen, ontvangen in het OLV Gasthuis in de Ieperstraat, waar mama Alice Dehouck-Dewancker verblijft. Op die dag werd de fiere mama precies 102 jaar en zes maanden.

Brigitte werd geboren in Poperinge op 12 februari 1956. Ze werd laureate Latijn-Grieks in het toenmalig St.-Franciscus-instituut, studeerde klinische psychologie aan KULeuven, en vestigde zich na haar huwelijk in Cambridge UK, waar ze met succes de Multiple System Therapy implementeerde ter bestrijding van recidivisme van adolescenten. Hiervoor werd ze genomineerd als ‘Innovator of the Year’ van het National Health Service (NHS).

“Mama bleef aandringen”

“Na mijn studies werkte ik eerst zes jaar in Mechelen, en volgde ik een bijkomende opleiding Gezinstherapie in Lovenjoel. In Thailand leerde ik mijn ex-man kennen, en we vestigden ons in zijn thuisland Engeland. Ik woon al sinds 33 jaar in Groot-Brittannië, waarvan 30 jaar in Cambridge. In september 2010 ontving ik de titel ‘Honourable’ Member of the British Empire, voor mijn bijzondere bijdrage in de jeugdzorg. Nadat ik mij tot Britse liet naturaliseren, kreeg ik de titel ‘Additional’ Member of the British Empire. Die is immers alleen weggelegd voor Britten, en slechts tien procent van de genomineerden krijgen die effectief. Het was mijn moeder die steeds maar bleef aandringen opdat ik die hoge titel zou behalen!”, vertelt Brigitte.

Sedert 1989 had Brigitte diverse jobs als klinisch psychologe en behaalde ze twee voortgezette Masters of Art in Gezinstherapie. Eerst aan de University of Surrey, om haar diploma Psychologie erkend te krijgen, en later aan de University City of London om erkend Gezinstherapeut te worden.

Multi-Systemic Therapy-team

“Ik bleef steeds geïnteresseerd in nieuwe richtingen en projecten in de therapeutische wereld. Ik ondersteunde modellen die door onderzoek op efficiëntie worden geverifieerd, of geëvalueerd als een nieuwe opkomende richting. Als systeemdenker bracht ik dit ‘evidence based’ denken in verschillende werkterreinen in de praktijk, zowel met volwassenen als met kinderen. Zoals in 2001 met de implantatie van het eerste Multi-Systemic Therapy-team in de bijzondere jeugdzorg in Engeland. Onze therapie werkte het best, en kreeg de meeste aandacht van de regering. Het systeem werkt er vooral op om recidivisme te bestrijden bij adolescenten met zware gedragsproblematiek, vooral drank- en druggerelateerd. Ik beheerde de eerste Europese pilootstudie van MST-CAN, en was betrokken bij de evaluatie, onder meer in Chicago en bij de University of South Carolina”, aldus nog Brigitte Dehouck.

Sinds 2017 is ze CEO en klinisch directeur van de non-profit-organisatie Family Psychology Mutual, die ze met collega’s oprichtte. “Officieel ben ik met pensioen, maar ik werk nog vier dagen per week”, besluit Brigitte Dehouck. (AHP)