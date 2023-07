101-jarige oud-Barco-mechanicus René Vanovertveldt bezoekt iconisch gebouw The Circle: “Had hier zelf ook graag gewerkt”

De 101-jarige Kortrijkzaan René Vanovertveldt werd donderdagnamiddag ontvangen in The Circle, het iconisch gebouw van de Kortrijkse technologiereus Barco. René werkte 41 jaar bij Barco, maar was nog nooit in het gebouw geweest. Hij werd er nu ontvangen en kreeg er een mooie rondleiding. “Ik ben fier dat ik werd uitgenodigd. Het is een formidabel gebouw. Ik ben overdonderd”, zegt hij.

René werkte 41 jaar in Barco, eerst bij de draaibank en daarna als mechanicus. Hij ging met pensioen in 1982. “Ik ben op mijn negentiende begonnen in 1941 in het gebouw aan de Theodoor Stevenslaan. Ik stond er aan de draaibank. Op kosten van de firma mocht ik opleidingen volgen”, vertelt René met frisse stem.

Ik had acht jaar geleden de kans om The Circle te bezoeken, maar er waren toen geen liften. En ik heb een rollator nodig, zoals je ziet – René

“Ik heb me voortdurend bijgeschoold en werd chef-mechaniek. Ik was verantwoordelijk voor een grote afdeling. We maakten toen wasmachines, jukeboxen, videocamera’s en later de eerste televisies.”

René is zeer blij dat hij uitgenodigd werd. Het was de allereerste keer dat hij het gebouw binnenging. “Toen het nieuwe gebouw 7 of 8 jaar geleden in aanbouw was kreeg ik de kans om een bezoek te brengen, maar dat lukte niet omdat er toen nog geen liften aanwezig waren. Ik heb een rollator nodig, zoals je ziet. En nu sta ik hier. Ik ben fier dat ik 41 jaar na mijn pensioen werd uitgenodigd. Het is een formidabel gebouw, ik ben overdonderd. Ik had ook wel willen werken in zulk mooi gebouw (lacht).”

De taxi

Hoe het bezoek tot stand kwam is een verhaal op zich. Alles begon met een rit in de taxi van Luc Kemseke. “René is een zeer regelmatige klant van onze taxidiensten, als hij naar zijn vriendin of dochter gaat of wil biljarten. Hij woont in Woon- en Zorgcentrum Ten Olme waar we hem ophalen en daarna ook terugbrengen”, vertelt taxibestuurder Luc Kemseke (73) van Taxi Leiedal in Stasegem.

Het is fantastisch dat René op zijn leeftijd nog een bezoek komt brengen. Je ziet dat het hem deugd doet – Bart Seynaeve, opvolger van René bij Barco

“Tijdens de ritten maken we graag een praatje en zo kwam ik te weten dat René 41 jaar bij Barco had gewerkt, maar nog nooit in het nieuwe gebouw The Circle was geweest. René is een pienter man, praat graag en vlot en is nog zeer goed bij de pinken. Het toeval wil nu dat wij ook veel voor Barco rijden. Wij hebben dan een aanvraag gedaan of het mogelijk was een bezoek te brengen, en dat is dus gelukt.”

René werd hartelijk ontvangen en kreeg een rondleiding in het nieuwe gebouw van Bart Seynaeve (61), de opvolger van René na zijn pensioen. “Ik was 19 jaar toen ik hier begon en ben hier dus ook al 41 jaar. Het contrast met vroeger is enorm groot, al maakt Barco nog steeds beeldschermen en projectoren. Er is ook veel veranderd met de computers en technologie”, vertelt Bart. “Het is fantastisch dat René op zijn leeftijd nog een bezoek komt brengen. Je ziet dat het hem deugd doet.”