100ste verjaardag van de aanduiding Onbekende Soldaat herdacht

Maandagvoormiddag werd aan het graf van Reinold Haesebrouck op de begraafplaats De Warande in Oostkamp de 100ste verjaardag van de aanduiding van de Onbekende Soldaat herdacht.

De Belgische regering besliste in 1922 om een onbekende soldaat aan te duiden. Om te vermijden dat de identiteit ooit bekend zou raken, werd een bijzondere procedure bedacht. Op vijf begraafplaatsen, waar het Belgische leger zware slag had geleverd, werd er telkens een willekeurige kist opgegraven met het stoffelijk overschot van een ongeïdentificeerde militair, van wie zelfs de rang en graad onbekend zijn. Al deze kisten werden naar het station van Brugge gebracht, waarna een blinde oud-strijder één kist aantikte. En die werd de onbekende soldaat worden. Het was oorlogsblinde Reinold (‘Raymond’) Haesebrouck uit Assebroek die de vierde kist van links aanduidde waarna de kist met militaire eer naar Brussel werd gebracht om onder de Congreskolom begraven te worden.

VTI Brugge

Tijdens de bloemhulde viel de aanwezigheid op van Viktor Goutry en Laura Snegaert, twee leerlingen van het VTI Brugge, afdeling schilder en decoratie, die de voorbije jaren alle grafstenen van de oud-strijders gerestaureerd hebben. “Ik had de eer om de grafzerk van Reinold Haezebrouck opnieuw in te schilderen. Ik vind het dan ook een eer om hier op deze herdenking aanwezig te mogen zijn en samen met priester Rik Verbeke en Sanne bloemen te mogen neerleggen uit naam van de parochie en het VTI”, zegt Viktor.

Waarom Reinold Haesebrouck?

Reinold Haesebrouck, Raymond genoemd, werd geboren op 5 oktober 1892 in Sint-Michiels, als oudste uit een gezin van acht kinderen. Hij begon te werken bij Jagers, het latere Brugeoise/Bombardier, maar werd op 1 oktober 1912 ingelijfd als soldaat bij de Lansiers in Beverlo. Enkele maanden voor het einde van zijn legerdienst brak de oorlog uit.

Op 24 oktober 1917 verkende hij met zijn patrouille de vijandelijke stellingen in Diksmuide. In de daaropvolgende strijd doorboorden granaatscherven zijn ogen. De dokters zouden uiteindelijk 42 scherven bij hem verwijderen. Eén scherf lieten ze in zijn hoofd zitten omdat het te riskant was om die weg te nemen. Tot eind 1918 verbleef hij in het militair hospitaal, in de registers van het Nationaal Verbond van Oorlogsinvaliden staat hij ingeschreven als nummer 1.

Sterke band met koningshuis

Na de bevrijding trouwde Raymond met Clara Van de Cayzele. Hij woonde in de Wantestraat in Assebroek, in een huis dat hij volgens sommige bronnen had gekregen van koningin Elisabeth. Hij onderhield geruime tijd contact met de koningin en had een zeer sterke band met het koningshuis. Waarom raakte nooit bekend, maar volgens sommigen zou hij zich in de loopgraven op koning Albert I hebben gegooid toen er plots geschoten werd tijdens een van zijn bezoeken. Die band zou er ook voor gezorgd hebben dat hij de Onbekende Soldaat mocht aanduiden, wat op zijn grafsteen vermeld staat.

Reinold Haesebrouck overleed op 25 augustus 1951 in Assebroek. Op zijn uitdrukkelijke vraag werd hij begraven aan de Sint-Pieterskerk in Oostkamp, nabij zijn ouders. Later werd hij herbegraven op de begraafplaats De Warande waar nu de plechtigheid naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de aanduiding van de Onbekende Soldaat plaatsvond.

Nieuw informatiebord

Naar aanleiding van deze herdenking werd een infobord onthuld naast de grafsteen van Reinold Haezebrouck met korte beschrijving van zijn leven en een duidelijke verwijzing naar zijn aandeel in het aanwijzen van de Onbekende Soldaat. (GST)