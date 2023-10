100 verjaardagskaarsjes voor Simonne uit Menen

Bij wzc Andante Menen was er verleden week reden genoeg om de champagnekurken te laten knallen. Op de afdeling Strauss vierden het personeel en familie de 100ste verjaardag van Simonne Broutin.

Ze werd geboren op 17 oktober 1923 in Menen en verblijft sinds november 2019 in rusthuis wzc Andante. Voorheen woonde ze in de Dadizelestraat in Menen. Simonne is weduwe van Jules Depoortere en samen kregen ze twee kinderen, een stilgeboren meisje en een zoon: Johnny.

Er zijn alsook drie kleinzonen: Joan, Björn en Steve, vier achterkleinkinderen: Sharon, Brandon, Axelle en Sara en twee achterachterkleinkinderen: Roel en Flo. Simonne is altijd huisvrouw geweest en was een grote dierenliefhebber. Zij en haar man zijn nooit zonder kat en hond geweest. In haar vrije tijd deed ze graag handwerk. Simonne kreeg een mooie taart en vele kusjes van vrienden, personeel, familie en zelfs burgemeester Eddy Lust.

(NVM/foto NVM)