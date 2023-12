100 tractors doen heel Gistel oplichten

Vrijdagavond organiseerde Groene Kring Gistel een verlichte tractorstoet. Dat leverde knappe foto’s en een pak toeschouwers op.

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Alle jongeren tussen 16 en 35 jaar met een hart voor land- en tuinbouw kunnen bij de vereniging terecht voor beweging, opleiding en belangenverdediging. “Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, wilden we opnieuw alle tractoren laten schitteren”, klinkt het bij de organisatie. “We stippelden een mooi parcours uit in en rond Gistel om de straten te verlichten.”

Gewestvoorzitter Nicolas Dehaemers verwachtte om en bij de honderd deelnemende tractors. Mortier-Agri vormde de startplaats voor een lus langs Snaaskerke, Gistel, Moere en Zevekote. Langsheen het parcours vatten honderden mensen warm ingeduffeld post – onze Gistelse huisfotograaf incluis. De tractoren waren niet alleen knap verlicht, maar ook in thema versierd met hier een daar beste wensen voor 2024. Dat leverde enkele knappe beelden op.