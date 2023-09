100 kaarsjes voor Mathilde ‘Mietje’ De Vos

Op vrijdag 22 september werd er een feestje gebouwd in de Oude Tieltstraat. Op tafel lagen er heel wat kaartjes, pralines en een fles schuimwijn. Bewoonster Mathilde ‘Mietje’ De Vos werd die dag 100 jaar. Ze krijgt sinds twee jaar hulp van Thuiszorg Familiezorg: Magda Deconinck, Nancy De Fauw, Sofie Vanderbeken en Kelly De Boever zijn haar trouwe verzorgsters. Ze kennen het huishouden van ‘Mietje’ door en door en weten wat er moet gebeuren in een oogopslag. Doorheen de jaren is er een solide vertrouwensband gegroeid, wat voor de bezorgde maar attente ‘Mietje’ een enorme geruststelling is. Het is mede dankzij de goede zorgen van Familiezorg dat ‘Mietje’ zo lang zelfstandig thuis kan blijven wonen. Haar trouwe rechterhanden stonden er dan ook op om de jarige op haar grote dag te komen feliciteren met enkele geschenkjes. Het was een warme ontmoeting, ‘Mietje’ genoot er duidelijk van.

Wereldburger

Eeuwelinge Mathilde heeft nog steeds erg veel interesse in alles wat zich in de wereld afspeelt. Ze leest dagelijks de krant en volgt het journaal op televisie. Vroeger reisde ze veel, en genoot ze van cultuur opsnuiven. Op zondag ging ze vaak wandelen in de natuur en deelde ze haar interesses met haar kinderen. Ze is een grote dierenvriend en kan echt genieten van klassieke muziek. We wensen ‘Mietje’ nog veel mooie jaren toe. (RV)

Thuiszorg Familiezorg bevindt zich in de Krommewalstraat in Tielt. Meer info: 051 40 04 43 of tielt@familiezorgwvl.be.