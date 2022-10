100 kaarsjes voor Flora Vandecaveye uit Wingene

Flora Vandecaveye vierde op vrijdag 14 oktober een heel bijzondere verjaardag. De kranige oude dame werd 100 jaar. In WZC Amphora, waar ze verblijft, vond er een leuk feestje plaats.

“Mijn echte naam is eigenlijk Emilia”, vertelt de eeuwelinge. “Maar iedereen spreekt mij aan met Flora. Dat is een veel mooiere naam en valt beter in de volksmond”, vertelt ze. Ik kan eindelijk mijn honderdste verjaardag vieren, en dat voelt goed aan. Ik feest graag en ik ben er graag bij. Vandaag is toch wel een speciale dag. Gezellig samenzijn met familie en vrienden en dan nog genieten van koffie met taart. Mijn dag kan niet meer stuk.”

Flora trouwde op 13 augustus 1953 met Lucien De Pestel. Het koppel leefde en werkte op de varkensboerderij. Flora was een sociaal persoon en was heel actief in het verenigingsleven. Ze was voorzitster bij de KVLV en bij AGRA. Het koppel kreeg vijf kinderen en de familie is rijkelijk aangevuld met elf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Haar echtgenoot stierf in 1984 en dat was zwaar om dragen. Vijf jaar geleden trok ze in bij het WZC Amphora in Wingene.

Steeds mee op uitstap

“Tijdens mijn leven heb ik veel gewerkt op het hof”, herinnert Flora zich nog. “Iedereen was bij ons op de boerderij welkom en ik stond altijd klaar met wijze raad. Toen mijn man stierf, was dit heel moeilijk. Ik zette door, ik bleef werken en zocht veel mensen op, om mee te babbelen. Ik woon nu in Amphora en het is hier ook goed wonen. De verzorging is top en als we op uitstap gaan, ben ik er steeds bij.” De burgemeester en enkele schepenen brachten een bezoekje aan de jarige en overhandigden een mooi geschenk.