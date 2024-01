100 kaarsjes én wijntje voor Leo

Echtgenote Maria mocht eind vorig jaar al haar honderdste verjaardag vieren en nu was het de beurt aan Leo vanden Berg. Burgemeester Frank Casteleyn kwam de honderdjarige feliciteren in Residentie Christoff. “Ik drink nog elke dag mijn glas wijn”, aldus de kwieke honderdjarige.

Leo vanden Berg werd op 11 januari 1924 geboren in Brugge, in de wijk Sint-Gillis. In volle oorlogstijd leerde Leo zijn Maria een Antwerpse kennen. “Hij had familie in Antwerpen, niet ver van waar wij woonden. Soms kwam hij met de fiets op bezoek – een treinrit was tijdens de oorlog onbetaalbaar voor gewone mensen”, vertelt Maria. “Amper zeventien waren we, maar de liefde overwint alles. Ik weet nog hoe ik ter hoogte van Gent altijd lek reed”, glimlacht Leo. Telefoon hadden ze toen niet. “En dus stuurden we elkaar ellenlange liefdesbrieven. Aan het einde van de oorlog, na vier jaar verkering, zijn we in Antwerpen getrouwd. Van het stadhuis ging het met de tram naar de Sint-Catharinakerk op ’t Kiel.”

Onderstationschef

Leo en Maria hebben vier kinderen: Anita, Liliane, Henri en Jef. Zij zorgden voor tien kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Leo ging in 1943 bij de Belgische Spoorwegen werken. “Begonnen als klerk, daarna gepromoveerd tot opsteller en nog later tot onderstationschef”, aldus Leo, die meer dan veertig jaar bij de spoorwegen in dienst zou blijven.

Maria en Leo woonden vroeger in de Zandstraat in Sint-Andries, maar namen kort na de start van de coronacrisis hun intrek in Residentie Christoff in Varsenare. Vandaag vullen ze hun dagen vooral met televisiekijken. “De koers staat vaak op, maar ook doktersfeuilletons en detectiveseries als Midsomer Murders en Inspector Morse zijn ons ding.”

Maria werd 100 jaar op 22 november 100 jaar, Leo op donderdag 11 januari. “Een dag als een andere. Weet je, 100 jaar worden is bij ons vanzelf gegaan. We moesten daar geen moeite voor doen. We zijn gelukkig nog allebei goed van geest.”

De verjaardag van Leo werd gevierd met een stukje taart en een glaasje wijn. “Of mijn ouders nog kunnen genieten van een goed glas? Mijn papa drinkt elke dag een wijntje bij zijn middagmaal. Rood of wit, dat maakt niet uit”, besluit dochter Anita. (BC)