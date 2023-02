100-jarige Roger Misseeuw viert met voltallige familie een eeuw levenservaring

In Salons Denotter zag de honderdjarige ‘pa’ of ‘opa’ Roger Misseeuw zich omringd door zijn vijf kinderen, en zijn bijna 24 klein- en achterkleinkinderen. Ze blikten terug op een eeuw lang levenservaring. Op zijn jeugdjaren, zijn vak als kleermaker en het rijk sociaal leven van Zedelgems voetbal en vriendenkringen. Een sociaal rijk en rond levensverhaal midden het dorp.

Geboren Zedelgemnaar Roger Misseeuw rondde de 100 jaar op 1 februari 2023. Bij die volle eeuw gevuld dorpsleven verankerd op Zedelgem dorp stonden zijn nakomelingen stil rond de feesttafel. Vader Louis Misseeuw (klompenmaker) en moeder Anna (Marie) Foré (café-uitbater of kruidenier) werden op 1 februari 1923 gezegend met een derde kind Roger, broer van Paula en Robert. Later volgden in het gezin nog de zoons Camiel, Jozef (die helaas nooit verjaarde) en dochter Maria.

Oorlogsjaren in Bremen

In 1935 verhuisde het gezin van Zedelgem De Leeuw naar de Groenestraat op het adres waar tientallen jaren de kledingwinkel MIRO was. Na een paar maanden als ‘pointeur’ bij de firma Claeys koos Roger ervoor om kleermaker te worden. Toen hij 20 was, werd hij verplicht tewerkgesteld in de Duitse stad Bremen. Hij verbleef er twee volle, moeilijke oorlogsjaren. Contact met zijn thuis in Zedelgem kon alleen onder gecensureerde en strikt geheime briefvorm. Een harde tijd. Maar hij leerde er, eerder toevallig, wel zijn beste vriend Fons kennen, die Rogers schoonbroer werd. Op het einde van de oorlog, op 10 mei 1945, kwam Roger terug thuis. In de tijd erna ging hij graag op bezoek bij zijn vriend Fons in Kleit (Maldegem), maar evenveel ook voor Fons’ zus Rachel. Na een bloeiende liefde traden ze op 29 december 1951 in het huwelijk.

Een rijk gevuld sociaal leven in Zedelgem, met een welvarend werk en gezin. Burgemeester Annick Vermeulen overliep voor hun hele familie enkele punten uit Rogers en Rachels lange en gelukkige tijd samen. “Er was de zorg samen voor hun ouders, en het vele naaiwerk in de ‘werkplatse’ achter de goed draaiende kledingzaak MIRO. Ook hun neef Robert vingen ze op toen die moederloos uit Canada terug in Zedelgem aankwam. Roger was jaren voorzitter van Excelsior Zedelgem en sponsor van zaalvoetbalploeg Miro, en ook lid van het Batjescomité. Er zijn de fijne herinneringen aan de feestjes en etentjes met vrienden van onder andere de zwemclub, maar ook aan de (vlieg)vakanties met Reizen Wasteels.”

Opa tik-tik

In 1986 stopten Roger en Rachel met de winkel. Zoon Rik en schoondochter Carine zetten de zaak gedurende 25 jaar verder. Roger keek toen niet te ver in de toekomst. Intussen zijn we 37 jaar later en is het familiaal geluk en het samenzijn met hen hem dierbaar. Napraten en het hart op halen doet hij met de vijf kinderen en partners, de 13 kleinkinderen en bijna 21 achterkleinkinderen vierden de 100ste verjaardag van hun opa “tik-tik”. “Van harte proficiat Roger! Geniet verder samen”, besloot de burgemeester. (HV)