100-jarige Omer De Smet speelt nog elke dag accordeon

Omer De Smet uit de Gentstraat is deze week honderd jaar geworden. Om fit te blijven speelt hij nog elke dag accordeon, het instrument dat hem samen met zijn orkest Les Amateurs bij heel wat artiesten in prestigieuze zalen bracht.

Omer was de enige zoon van Karel De Smet en Maria Defevre. Hij werd op 30 augustus 1923 in Tielt geboren, maar woonde lange tijd in Pittem. “Op 12 november 1946 ben ik getrouwd met Simonne Debouver. We hebben één zoon, Geert, getrouwd met Els Baesen en vader van Jeroen, Marieke en Jens. Er zijn ook zes achterkleinkinderen: Quinten, Ian, Owen, Lucien, Emiel en Nolan.”

“Mijn pa was ooit metselaar en later begrafenisondernemer. Na mijn lagere school mocht ik thuis helpen. Het was zwaar labeur, want samen met mijn pa gingen we zavel scheppen om aan de metselaars te verkopen. Toen pa begrafenisondernemer werd, gebeurde dat nog met de lijkkoets, die werd voortgetrokken door twee paarden. Ik moest die verzorgen.”

“Pa had ondertussen ook een kolenhandel opgestart en ma runde dan een dagbladwinkel waar je ook rookwaren en sterke dranken kon kopen. Als jonge kerel was ik in de ban van muziek, vooral van de accordeon. Door zelfstudie bereikte ik hoge toppen en won enkele mooie wedstrijden, zoals in 1939 de Internationale Wedstrijd Harmonica in Sint-Niklaas. Met ons orkest Les Amateurs kwamen we in het kruim van de concertzalen terecht. We speelden ooit aan de zijde van Leo Martin in het Kursaal van Oostende.”

Omer illustreert zijn passie met enkele deuntjes op het elektrisch accordeon. Musettes, tango’s en java’s vullen de ruimte. Partituren heeft hij niet nodig.

Koersen in outfit

Nog een passie van hem was fietsen, met een echte koersfiets ‘met tuben’. “Toen ik met pensioen ging, ben ik begonnen. In volledige outfit, zoals het hoort. Ik heb dat volgehouden tot in 2005, het jaar waarin mijn vrouw is gestorven. Nu ben ik blij met het bezoek dat over de vloer komt. Een babbeltje doet altijd deugd, nietwaar?” (LB)