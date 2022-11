100-jarige Nelly ontvangen op kabinet van Burgemeester Eddy Lust

Nelly was naar aanleiding van haar 100ste verjaardag uitgenodigd op het kabinet van de burgemeester, samen met haar naaste familie. “Het gebeurt niet zo vaak dat we een honderdjarige mogen huldigen maar bij mijn weten is het de eerste keer dat de honderdjarige nog zelf naar het stadhuis komt”, sprak de Burgemeester de nog kwieke Nelly Vantomme toe.

Nelly Vantomme werd geboren in Menen op 27 november 1922 als dochter van Madeleine Degryse en Remi Vantomme, die beiden marktkramer waren en onder meer gordijnenstoffen aan de man brachten. Zij had nog een oudere broer die het leven liet in Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog. Zij werkte in cinema Campagne en nam later de zaak over van haar ouders als marktkraamster. Het was op de wekelijkse markt in Ieper dat ze verliefd werd op die “groten” die naar de markt kwam. Die “groten” was Roger Mulle met wie ze in 1945 in het huwelijk trad.

Zij kregen met Linda en Danny twee kinderen, ze heeft met Kenneth één kleinzoon. Yben is haar achterkleinkind. Nelly verloor verloor haar echtgenoot in 1986 en woont nu in bij haar dochter langs de Bruggestraat in Menen. Haar hobby’s waren dansen en reizen. De Palma in Gits was haar dansparadijs bij uitstek en Benidorm was dan weer haar lievelingsstek als het op reizen aankwam. Toen burgemeester Lust vroeg wat de remedie was om 100 jaar te worden antwoordde ze lang leven en elke dat een aperitiefje drinken. (WO)