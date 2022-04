100-jarige Maria Snauwaert in de bloemetjes gezet: “Alles wat ik wens heb ik nog steeds rond me”

In gezelschap van haar dichte familie, zette de gemeente Zedelgem eeuwelinge Maria Snauwaert letterlijk in de bloemen. Van het koningspaar ontving de 100-jarige gehandtekende gelukwensen. Burgemeester Annick Vermeulen schetste haar levensloop.

De vertrouwde woonkamer versierd met slingers, de kasten bedekt met bloemstukken: het was duidelijk dat er iets te vieren viel bij Maria Snauwaert. Ze is een geboren en getogen Zedelgemnaar. Ze zag er het levenslicht op 8 april 1922 als dochter van Charles Snauwaert en Marie Vandekerckhove, en groeide op op de ouderlijke boerderij langs de Dokter Adriaensstraat samen met haar vier zussen Rachel, Margaretha, Simmona en Jacqueline. In 1960 verhuisde Maria naar het huis in de Brugsestraat waar ze nog steeds woont.

Samen met zus Margaretha runde ze op dat adres een bekend naaiatelier voor maatwerk. In de tijd die overbleef hielp Maria graag mee met zus Simmona die in hetzelfde huis een kruidenierszaak had. De drie zussen werkten zich voor dag en dauw uit de naad voor de klanten, zodat de werknemers van de nabije ‘Claeyson’-fabriek nog vlug vóór de werkdag konden langsrijden. Daarnaast namen de zussen ook nog de zorg voor hun ouders op zich. Maria was één van de oprichters van Neos in 1983, toen nog CRM. Vele jaren was ze een stuwende kracht onder meer in het bestuur.

Zolang geheugen en spraak nog goed zijn, is alles oké

Al lijkt haar huis op Zuidwege misschien te groot geworden, Maria is blij er nog zelfstandig te wonen. Familie van haar zussen loopt vaak langs voor een genegen praatje en een helpende hand. Dagelijks neemt ze kranten door en zet ze het tv-nieuws op. Ze mag dan al de wereld grondig zien veranderen hebben, ze blijft weetgierig voor wat zich in de samenleving afspeelt. Stijlvol gekleed blijf ze trots voor de dag komen. “Wat je vak en passie was, daar blijf je aan houden”, weet ze beslist. Het antwoord op dé vraag, hoe je de kaap van 100 rondt, weet ook zij niet zeker. “Gezond eten en voldoende slapen, en nu eenmaal de goede genen meegekregen hebben”, geeft ze mee. Haar zus Rachel bereikte immers de gezegende leeftijd van 104 jaar. “Zo gezond te blijven had ik niet gedacht. Zolang het geheugen en de spraak nog goed zijn, is alles oké. Ik loop niet graag hoog op met mezelf. We hebben in het leven alles gehad wat we moesten hebben. En al wat ik wens heb ik nog steeds rond me”, blikt ze zelfvoldaan achterom. (HV)