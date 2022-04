100-jarige Maria Snauwaert bij haar thuis in Zedelgem in de bloemen gezet

Een eeuw lang lief en leed, met naaiwerk en een kruidenierszaak op Zuidwege. Haar dichtste familie zette Maria Snauwaert bij haar thuis in Zedelgem letterlijk in de bloemen. Van het koningshuis ontving ze een oorkonde, burgemeester Vermeulen schetste haar levensloop.

De woonkamer versierd met slingers, de kasten bedekt met bloemstukken. Maria Snauwaert is toepasselijk 100 lentes jong.

Bekend naaiatelier voor maatwerk

Geboren op de ouderlijke boerderij langs de Dokter Adriaensstraat, en opgegroeid met vier zussen, verhuisde ze in 1960 naar het huis in de Brugsestraat waar ze nog steeds woont.

Samen met zus Margaretha had ze op dat adres een bekend naaiatelier voor maatwerk. In de tijd die overbleef hielp Maria graag mee met zus Simmona die in hetzelfde huis een kruidenierszaak runde.

Zorg voor hun ouders

De drie zussen werkten zich voor dag en dauw uit de naad voor de klanten, zodat de werknemers van de nabije ‘Claeyson’-fabriek nog vlug vóór het werk konden langslopen.

Daarnaast namen de zussen ook nog de zorg voor hun ouders op zich. Maria was een van de stichters van Neos in 1983, toen nog CRM. Vele jaren was ze een stuwende kracht in en buiten het bestuur. Drukke, nostalgische tijden.

Fleurige tuin

Maria is er fier op dat ze nog zelfstandig kan wonen. Dat ze in haar vertrouwde omgeving kan blijven op Zuidwege. Haar fleurige tuin ziet ze door het raam weer in bloei komen.

Neven en nichten lopen langs zo vaak ze kunnen, voor een praatje en een helpende hand. Ze blijft bovenal weetgierig voor wat zich in de digitaal geworden wereld afspeelt. Dagelijks overloopt ze de kranten en volgt ze het tv-nieuws.

Het menselijk contact dat ze moest missen, een praatje maken, vielen haar sinds corona zwaar. Ook kleding blijft haar passie. Zelf blijft ze piekfijn voor de dag komen.

Het antwoord op dé vraag, hoe ze trots de kaap van 100 heeft gerond, weet ook zij niet zeker. “Het zal gezond eten en voldoende slaap zijn, en nu eenmaal de goede genen meegekregen hebben”, geeft ze mee.

Zus werd 104

Haar zus Jacqueline bereikte immers ook de gezegende leeftijd van 104 (!) jaar. “Ik loop niet graag hoog op met mezelf. Zo gezond te blijven had ik niet gedacht. Zolang het geheugen en de spraak nog goed zijn, is alles oké. We hebben in het leven alles gehad wat we moesten hebben”, blikt ze zelfvoldaan achterom.

Gewoon voortdoen met wat je passie is, en je nooit vervelen, is haar motto. En misschien schuilt daar wel het ware geluk in. (HV)