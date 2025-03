100-jarige Marcella droomt van helikoptervlucht

Op 3 maart mocht Marcella Duytsschaever haar honderdste verjaardag vieren. Dit gebeurde in wzc Sint-Amand waar ze verblijft, en in aanwezigheid van burgemeester Degezelle en schepen Desmet. Marcella groeide op in het Hoogstraatje in Sint-Denijs en ging toen ze 16 was werken in La Flandre. Later volgde ze een opleiding tot kapster en werkte tot haar 55ste in een kapsalon in Zwevegem-Knokke. Marcella heeft één dochter, Sabine, en er zijn twee kleinkinderen, Ellen en Wouter. Op haar vijftigste volgde ze zwemlessen en op haar 91ste leerde ze werken met een tablet. Ze was tot haar 80 jaar actief bij Okra en droomt ervan om ooit nog een helikoptervlucht te kunnen meemaken. Marcella drinkt dagelijks een gemberthee en doet nog graag turnoefeningen, als haar pijnlijke schouder het toelaat. (GJZ/foto GJZ)