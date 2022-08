100-jarige Jules woont dankzij veel helpende handen nog thuis: “Elke dag drink ik een Leffeke”

Gewezen leerkracht en schooldirecteur Jules Lefevere vierde zijn honderdste verjaardag. De eeuweling woont nog steeds thuis én heeft zo zijn eigen gewoonten om kwiek en gezond te blijven. “Ik heb al veel meegemaakt, maar ben altijd positief gebleven.”

Jules Lefevere is een geboren en getogen Roeselarenaar. Jules werd geboren op 31 juli 1922 langs de Diksmuidsesteenweg, maar verhuisde samen met het gezin Lefevere al snel naar de Langemarkstraat, waar vader Emiel een eigen meubelwinkel en schrijnwerkerij had. Na een tijd kleuterschool en twee jaar Franse School bij de Zusters van Liefde ging de jonge Jules naar het Klein Seminarie, waar hij onder andere Latijn-Grieks volgde. Het onderwijs zou een belangrijke rol spelen in zijn leven. Op 7 september 1942 ging hij in dienst in de vrije lagere school in de Kattenstraat. Hij gaf in die tijd les in het eerste leerjaar, een klas met 42 kinderen.

Bezige bij

Enkele jaren later leerde hij zijn vrouw Irma Cappelle kennen. Ze trouwden op 5 augustus 1948. Het koppel woonde lang in Roeselare, maar verhuisde later naar de Puitstraat in Moorslede. “In 1972 werd ik schooldirecteur in zowel de Vikingstraat als in de Kattenstraat in Roeselare.” Na hartklachten ging Jules op 1 januari 1978 met pensioen. Jules werd ook een bekend gezicht binnen het verenigingsleven. Zo was hij voorzitter van Katholieke Actie en zette hij zich in voor Broederlijk Delen en de parochieraad. Hij stichtte ook mee de KBG Roeselare Sint-Michiel, de voorloper van Okra, en was er bijna vijftien jaar voorzitter. Samen met Irma was hij ook lid van twee zangkoren. Op latere leeftijd ontwikkelde hij in Ten Elsberge zijn artistieke talenten. Zo maakte hij tal van kunst-en schilderwerken die hij een plaatsje gaf in zijn huidige woning in de Désiré Mergaertstraat in Roeselare.

Ik heb al veel meegemaakt, maar ben altijd positief gebleven

Elke dag een Leffeke

Irma en Jules kregen samen twee zonen: Luc en Herman. Inmiddels zijn er ook twee kleindochters en zes achterkleinkinderen. Irma overleed in 2008 na een lange strijd tegen Alzheimer. “Gelukkig kan ik na haar overlijden rekenen op tal van mensen die me met liefde omringen: familie, maar ook de bekwame verpleegsters, de mensen van Familiehulp en de buren ben ik erg dankbaar. Doordat ik goed omringd ben, kan ik tot op vandaag vol positiviteit thuis blijven wonen”, vertelt de eeuweling. Een geheim recept om 100 jaar te worden heeft Jules niet. “Op aanraden van de dokter drink ik nog elke dag een Leffeke, mijn lievelingsbier. Toen ik 49 jaar was, ben ik na een medische blunder eens door het oog van de naald gekropen. Ik heb al veel meegemaakt, maar ben steeds positief gebleven. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Hij is ook bijna 99 jaar geworden.”