100.000 euro voor ontwikkelingsstrategie voor noorden van stadscentrum

Voor de ontwikkelingsstrategie voor het noordelijke deel van het Torhoutse stadscentrum, met inbegrip van het aangekochte domein van de voormalige meubelfabriek Thor, trekt de stad 100.000 euro uit. De gemeenteraad gaf maandagavond zijn zegen voor de studieopdracht.

Het gaat om wat voortaan Centrum+ genoemd wordt. Dat is de verzamelnaam voor het noordelijke stadsdeel waarin zich onder meer de sportaccommodatie Benny Vansteelant, de scholencampus Sint-Rembert, de kunstacademie, het stadspark en de site van de genoemde meubelfabriek bevinden. Tussen nu en september zal het stadsbestuur verschillende studiebureaus de kans geven om hun voorstel van aanpak te presenteren. In oktober wordt het eigenlijke ontwerpteam gekozen en kan het werk beginnen.

Opdracht in drie stappen met focus op het domein Thor

“We hebben in dit stadsdeel behoeften op het vlak van dienstverlening” aldus schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf. “De meest concrete zijn de herlokalisatie van het stedelijke zwembad, eventueel ook van de stedelijke brandweerkazerne en de verdere uitbouw van de Kunstacademie. Daarnaast zijn er vanuit de sport en de cultuur verschillende verlangens en wordt de stad geconfronteerd met de wensen van privéontwikkelaars inzake grondpercelen die palen aan de site Thor of zich in de directe omgeving bevinden.”

“De opdracht wordt in drie stappen opgevat. In eerste instantie moet de studie duidelijk maken hoe we het historische centrum en de handelskern kunnen verbinden met het Centrum+. Daarvoor is het nodig om bepaalde structuren vast te leggen op het vlak van groenvoorzieningen, publieke functies, mobiliteit en parkeren. Vervolgens moeten deze uitgezette structuren toegepast worden op het Centrum+ en moet bepaald worden hoe de gewenste ontwikkelingen hierin passen. Ten slotte wordt er ingezoomd op de site Thor. Er wordt van het studiebureau verwacht dat het een inrichtingsplan maakt voor de site met een voorstel van gefaseerde ontwikkeling.”

Is een periode van twaalf maanden te kort?

Voor de opmaak van het bestek en de toewijzing van de opdracht laat de stad zich begeleiden door het team Vlaams Bouwmeester. Er is in totaal 100.000 euro voorzien voor de eigenlijke studie, die een jaar in beslag zal nemen.

Ruben Vangheluwe (Groen) vond de termijn van een jaar te kort. “Voor zo’n gigantisch project is twaalf maanden veel te weinig”, klonk het. “We zijn zeker niet tegen de studie, maar zorg ervoor dat het studiebureau de tijd krijgt om zijn taak fatsoenlijk uit te voeren. Het moet haalbaar blijven.”

“We zullen ons niet laten opjagen”, antwoordde schepen Denolf. “Maar anderzijds willen we de zaken evenmin laten aanslepen. Een jaar zou moeten volstaan voor een studiebureau met specialisten.”