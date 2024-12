10 jaar geleden vond eerste ‘Gistelen in gezellige kerstsfeer’ plaats: zoek dit jaar mee naar de Gouden Slee

Liefhebbers van het betere winkelplezier omcirkelen maar beter zondag 15 december in hun agenda. Om en bij de dertig Gistelse handelaars bieden er hun beste producten aan onder de noemer ‘Gistelen in een gezellige kerstsfeer’. “Hier kan je een echt origineel cadeautje scoren”, zegt mede-initiatiefnemer Thomas Janssens. Ook nu weer wordt een kerstbar uitgebaat ten voordele van een lokaal goed doel. Om de bekendheid wat aan te zwengelen, is er dit jaar voor het eerst een Gouden Slee-wedstrijd.

In 2014 vond de allereerste editie plaats in zaal de Burcht. Maar het evenement groeide en kende elk jaar meer succes dat de organisatoren naar vrijetijdscentrum Zomerloos dienden uit te wijken. Na een pauze van twee jaar omwille van de coronacrisis startte ‘Gistelen in een gezellige kerstsfeer’ in 2022 opnieuw op. “Op zondag 15 december van 10.30 tot 18 uur is er een nieuwe uitgave in het vernieuwde Zomerloos. Zoals andere jaren is de toegang ook nu weer gratis. Dertig handelaars blazen verzamelen om allerlei geschenken en cadeaus aan te bieden. Er zijn kinderanimatie en livemuziek, en ook de Kerstman komt langs. In totaal tekenen zo’n dertig lokale handelaars present – een cijfer vergelijkbaar met de voorbije jaren”, zegt Thomas Janssens van de eventorganisatie.

Belang

De beurs is een vaste en belangrijke afspraak op de lokale evenementenkalender, weet Janssens. “’Gistelen in een gezellige kerstsfeer’ is een evenement voor en door Gistelse handelaars, waarbij de ondernemers met elkaar samenwerken. Het biedt een mooi overzicht van wat de stad en deelgemeenten in petto hebben als handelscentrum. Het is een boodschap die we al jaar en dag verkondigen: aantonen dat je niet per se naar Oostende, Brugge of Roeselare moet gaan om een origineel, leuk, praktisch of uniek cadeau te scoren. Je vindt alles gewoon in het eigen Gistel.”

Hoewel het event populair is, vindt het ‘maar’ één zondagdag plaats en niet een heel weekend. Maar daar is een logische uitleg voor. “Veel handelaars zijn op zaterdag nog gewoon open en moeten diezelfde dag dan nog een stand opbouwen. Je zou er dan een soort van laatavondopening of nocturne van kunnen maken, maar dan dreigt het evenement te vervallen in een groot cafégebeuren. En da’s ook niet de bedoeling natuurlijk. Het moet een groot shoppinggebeuren zijn en blijven.”

Goede doel

Al is er oog voor rammelende magen en droge kelen. De vriendengroep van The Attic Brigade baat een kerstbar uit en de opbrengst daarvan gaat naar een lokaal goed doel. “Dit keer kozen we voor de vzw Arcade, actief in de bijzondere jeugdzorg. Zij maken werk van nieuwe huisvesting (in de Callaertswalledreef, red.) en we willen hen een financieel duwtje in de rug geven, onder meer voor de inrichting van hun gebouwen. The Attic Brigade zelf is eigenlijk gewoonweg een gelegenheidsgroep die zich puur voor de gemeenschap inzet”, legt Janssens uit.

Gouden Slee

Tot slot pakt de kerstbeurs in aanloop naar het event zelf uit met een nieuw concept: de Gouden Slee. Het principe is simpel. “In de weken voorafgaand de beurs plaatsen we op onze sociale media tips en suggesties war onze ‘Gouden Slee’ verstopt zit. Iedereen kan zo op zoek gaan en trachten de slee te vinden, én moet daarbij ook het gevraagde voorwerp meebrengen. Ja, het concept is gelijkaardig aan dat van VRT-programma De Stoel. Met dit idee willen we de betrokkenheid op sociale media en bekendheid wat extra aanwakkeren.”

Meer info vind je op de Facebook-pagina ‘Gistelen in een gezellige kerstsfeer’. De beurs wordt mee ondersteund door Stad Gistel en de Economische Raad.