10.000ste bezoeker Wintersfeer in Damme in de bloemetjes gezet

In het Sint-Janshospitaal is de tienduizendste bezoeker van de expo Winter in Damme, van de hand van bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel,… in de bloemetjes gezet.

Iets na 16 uur woensdagnamiddag kwam de tienduizendste bezoeker van de bloemenexpo binnen: de 63-jarige Kristien Vandendriessche uit Brugge, met roots in Roeselare. Ze kreeg van Frederiek Van Pamel een mooie ruiker bloemen en van burgemeester Joachim Coens een boek over de verdwenen zwinhavens. Ook schepen van Groenbeleid Filip Babylon kwam haar feliciteren.

“Het is al het derde jaar dat ik de expositie van Frederiek Van Pamel kom bezoeken”, zei Kristien, die jarenlang heeft lesgegeven aan het conservatorium in Menen. “Ik hou van de mooie dingen in het leven en dus ook van zijn werk.” De samenwerking loopt sinds 2017.

De bloemenkunstenaar zelf toonde zich ook heel tevreden over het evenement. “We kregen heel positieve reacties. De expositie loopt nog tot zondagavond, dus ziet het er naar uit dat we het record van 11.000 bezoekers ruim zullen doorbreken. Ik gok op een goeie 13.000.”

(PDV/foto DC)