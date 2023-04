1 jaar Arts & Crafts van vzw Ten Anker

Feest bij vzw Ten Anker in Waregem, want deze week vierden ze het eenjarig bestaan van hun eigen winkeltje ‘Arts & Crafts’. In de shop worden allerlei producten verkocht die worden gemaakt door volwassenen met een verstandelijke beperking, de cliënten van Ten Anker. “Ze zijn echt trots dat mensen hun creaties willen kopen”, aldus begeleidster Yara Hannon.

Vzw Ten Anker is een organisatie die volwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking op verschillende vlakken bijstaat. Ze bieden begeleide wooneenheden, zelfstandige studio’s, mobiele ondersteuning en een zinvolle dagbesteding aan. Dat laatste is heel breed: van begeleid werken in een atelier en educatieve vormingen volgen tot lessen yoga en schilderkunst.

Handwerk

© Ten Anker

Anderhalf jaar geleden verhuisde het hoofdgebouw naar hartje Waregem (Markt 25), de ideale locatie om meer in contact te komen met de stadsgenoten en shoppers. “In onze atelierwerking maken zowel onze bewoners als cliënten buitenshuis allerlei prachtige creaties. Keramiek, textielaccessoires, kaartjes, kaarsen, kunst… We speelden met het idee om naar buiten te komen met deze stukjes handwerk. Zo werd een jaar geleden ons winkeltje Arts & Crafts geboren”, vertelt Yara Hannon, begeleidster in het activiteitencentrum van Ten Anker.

Daarnaast kun je er upcyclingproducten terugvinden, dat zijn oude maar nog bruikbare materialen die ze omtoveren tot iets waardevols. “Tot slot hebben we een artotheek, waar mensen schilderen van onze cliënten een jaar lang kunnen huren. Tijdens dat jaar mogen ze zoveel wisselen als ze zelf willen. Ideaal voor mensen die van afwisseling houden of die een praktijk hebben.”

Uitbreiden

© Ten Anker

Het zijn ook de cliënten zelf die de winkel openhouden, waar ze volgens Yara zoveel mogelijk taken zelfstandig uitvoeren. “Producten aanvullen, prijzen, kassabeheer… We laten iedereen volgens hun eigen capaciteiten en interesses zoveel mogelijk zelf doen”, klinkt het. Hun eenjarig bestaan vierden ze samen met heel wat familieleden en sympathisanten, het werd een uitermate gezellige namiddag.

“Iedereen was heel enthousiast, echt tof. En de cliënten zelf – zowel degene die de producten maken als de winkeluitbaters – zijn ook gewoon heel trots op wat ze het afgelopen jaar verwezenlijkt hebben. Het geeft hen zoveel voldoening dat buitenstaanders hun creaties mooi vinden én er zelfs voor willen betalen. De opbrengst wordt uiteraard integraal terug in de atelierwerking gestoken, zodat we hopelijk in de toekomst ons assortiment kunnen uitbreiden met kwaliteitsvolle producten”, aldus Yara.

“We willen in de toekomst graag leuke pakketjes aanbieden van producten die bij elkaar horen”

Bij Arts & Crafts hebben ze namelijk heel wat plannen voor de toekomst. Momenteel is hun winkeltje enkel op woensdag- en vrijdagnamiddag geopend van 13.30 tot 16 uur, na de zomer willen ze graag élke weeknamiddag openen om zo nog meer bezoekers te bereiken. Ook zouden ze graag de komende maanden op zomer- en kerstmarktjes hun creaties aanbieden. Tot slot streven ze naar een meer coherent assortiment: “Momenteel zitten we nog een beetje in de experimentele fase, aftoetsen wat aanslaat en wat niet. De bedoeling is om binnenkort meer setjes te kunnen maken van producten die bij elkaar passen. Een keramiek schaaltje met enkele stukjes zeep, bijvoorbeeld. Ideaal voor geschenkpakjes!”

Meer info via hun Instagrampagina.

Tijdens de feestnamiddag. © Ten Anker

Tijdens de feestnamiddag. © Ten Anker