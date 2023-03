1.700 Keikopjes vieren 25ste editie kindercarnavalstoet met veel confetti en leuke kostuums

De kleinste Keikoppen hebben het carnavalsweekend goed ingezet met de kindercarnavalstoet. Zo’n 1.700 kinderen trokken verkleed door de Poperingse straten. Ze werden door heel wat toeschouwers bewonderd en zij werden op hun beurt getrakteerd op heel wat confetti en leuke kostuums.

De Hoppestad staat nog tot en met zondag in het teken van het Keikoppencarnaval. De kleinsten mochten tijdens de 25ste editie van de kinderstoet door de Poperingse straten trekken. “Alle Poperingse basisscholen zijn van de partij. Dat is goed voor zo’n 1.700 enthousiaste kinderen. Wij en de kinderen hebben een tijdje moeten wachten op de verjaardagseditie, maar we mogen absoluut tevreden zijn. De straten waren ook goed gevuld met toeschouwers en dat is heel fijn”, zegt Lieven Ryckbosch, voorzitter Keikoppencarnaval vzw. “Elk kindje kreeg een vlaggetje om onze 25ste verjaardag te vieren en daar waren ze heel blij mee. De kinderen waren razend enthousiast en amuseerden zich enorm, dat is wat we willen. Het was een geslaagde 25ste editie, beter konden we niet wensen.”

Confetti

Bloemen, bijen, prinsessen, soldaten, clowns, hondjes en superhelden trokken met het zonnetje op hun gezicht en heel wat confetti in de hand door de Poperingse straten. Basisschool De Waaier uit Watou zakte met een 100-tal leerlingen af naar kinderstoet. “De kinderen vinden het super om zich te kunnen uitleven. Het is druk en we moeten heel aandachtig zijn, maar wij amuseren ons ook en voor de kinderen doen we alles”, lacht juf Griet. “Als thema kozen we ervoor om Watou te promoten en de bouwgrond in onze gemeente aantrekkelijk te maken? Waarom wil je wonen in Watou?”

(Lees verder onder de foto’s.)

Fantastische start

Prins Carnaval Djody en Prinses Carnaval Grietje openden donderdagavond het carnavalsweekend in café De Ster en kregen van burgemeester Christof Dejaegher de sleutel van de stad overhandigd. “De kinderstoet was een fantastische start van het carnavalsweekend. Zo veel enthousiaste kinderen en zo veel toeschouwers. Fantastische! Ik ben alvast heel tevreden”, lacht Prinses Carnaval Grietje.