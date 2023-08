1.700 jaar oude olijfboom pronkt in tuin van Dirk uit Diksmuide: “Instant vakantiegevoel zonder te reizen”

De olijfboom van 1.700 jaar oud die ooit op een Romeinse begraafplaats in Spanje stond, heeft nu een tweede leven in de tuin van ondernemer Dirk Latré in het landelijke Nieuwkapelle bij Diksmuide. “We hebben niet veel tijd om te reizen. Nu kom ik thuis en voel me meteen op vakantie”, lacht Dirk. Voor dat congégevoel tastte Dirk flink in de geldbeugel, maar daar heeft hij een eigen filosofie over.

Vorige week ontvingen de broers Hans (43) en Davy (39) Verschelde een speciale levering in hun bedrijf Palm3-4you’ in Lo-Reninge. Twee olijfbomen van 1.700 jaar oud werden speciaal vanuit Spanje overgebracht. Sinds de bekendmaking is de vraag naar die kanjers enorm. Ze stonden ooit op een Romeinse begraafplaats. De enige twaalf die verkocht mochten worden zijn in handen van de broers Verschelde. De overige eeuwenoude olijfbomen zijn erkend als erfgoed. “Al een handvol geïnteresseerden willen zo’n boom. Nochtans zijn ze niet goedkoop. De aankoopprijs varieert van 30.000 tot 50.000 euro”, zegt Davy.

Vierde olijfboom

De eerste eigenaar is Dirk Latré, de schoonvader van zaakvoerder Davy. “Het is dankzij hem dat ik de liefde voor de olijfboom heb ontdekt”, vertelt de ondernemer die een eigen bedrijf heeft gespecialiseerd in de verkoop en het herstel van vlees- en voedingsmachines. “Dit is de vierde olijfboom die we hebben aangekocht. In onze voortuin staat een oude knar van duizend jaar en ook de andere twee zijn reeds honderden jaren oud. De olijfboom van 1.700 jaar vinden we om verschillende redenen interessant.”

“Voor een degelijke Rolex tel je ook een pak geld neer, maar die verdwijnt dan te vaak in de kast uit angst dat hij stuk zal gaan of gestolen zal worden”

Dirk weet zich gesteund door zijn vrouw Anja Wittebolle (52) die eveneens vol verwondering staat te kijken naar de merkwaardige boom. “Die stam is een kunstwerk op zich. En dan die twee pomponnen die omgekeerd hangen”, wijst ze. “Voor mij was de geschiedenis doorslaggevend”, vult Dirk aan. “Wetende dat dit exemplaar ooit op een Romeinse begraafplaats heeft gestaan en nu in onze tuin is geplant; dat is toch ongelooflijk.”

Op een troon

De plaatsing was een huzarenstuk. “Het was een spannend moment om de olijfboom in zijn geheel in de tuin te krijgen”, pikt Davy in. “De oprijlaan in kasseien is lang en langs weerszijden staat een bomenrij. We hebben er een aantal moeten snoeien om ons pronkstuk erdoor te krijgen. Het plantgat had een diameter van vier meter, maar was amper 30 centimeter diep. Zo staat hij letterlijk op een troon, de plaats die hij verdient. We werken het nog af met wat lavastenen. Dankzij het automatische bewateringssysteem hoeft de klant zich weinig zorgen te maken over het onderhoud. Af en toe bemesten en de juiste voeding geven, meer is er niet nodig.”

40.000 euro

Dirks tuin is 1,3 hectare groot, ruimte zat dus voor zo’n eeuwenoude olijfboom. Goedkoop was de boom niet. Het koppel telde er 40.000 euro voor neer, plaatsing inbegrepen. “We zien hem vanuit elk hoekje van onze tuin. Zelfs als we opstaan, is de boom de eerste blikvanger als we door het raam kijken. Het is inderdaad niet goedkoop, maar ik zie dat anders. Voor een degelijke Rolex tel je ook een pak geld neer, maar die verdwijnt dan te vaak in de kast uit angst dat hij stuk zal gaan of gestolen zal worden. Wij kunnen genieten van onze aankoop. Geef nu toe, wanneer je dit pronkstuk ziet, krijg je toch meteen een vakantiegevoel.”

Anja kijkt al uit om te genieten van de eerste olijven die ze in de schaduw van de boom zal verorberen. Want ook al is die 1.700 jaar oud, hij levert nog steeds vruchten. Schoonzoon Davy waarschuwt wel: “Die olijven zullen niet hapklaar zijn. Je moet die eerste nog dagen in water leggen en vervolgens een paar weken marineren.” En het koppel weet het nu al, dit is niet onze laatste olijfboom. “We zijn nog maar begonnen”, lachen ze. (GUS)