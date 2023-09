1.600 kindjes lopen tegen kanker in Ieper: “Voor de start was mijn dochter erg emotioneel”

Iedereen kent wel iemand die getroffen is door kanker. Bij kinderen is dat niet anders. In Ieper liepen 1.600 schoolkinderen vrijdag voor het eerst voor iemand, die vecht of gevochten heeft tegen de ziekte. Zoals Noor (9) voor mama Liesbeth (41).

Emotioneel moment

“We komen liever niet in beeld”, vertelt Liesbeth. “Voor mijn dochter, omdat ze er zo moeilijk mee omgaat. Ze had het enorm lastig met het accepteren van mijn ziekte. Vlak voor de start van het loopevenement was ze erg emotioneel. Vorig jaar kregen we de diagnose nadat ik heel toevallig een knobbel had gevoeld in mijn borst. Vanaf dat moment werd ik geleefd. Omdat dit ook mijn dochters overkwam, besloot ik om er niet over te liegen. Nadat ik zelf voldoende geïnformeerd was, probeerde ik het in duidelijke taal begrijpelijk uit te leggen. En ik benadrukte dat het niet in de planning stond om te sterven. Men zei me dat het een zwaar jaar zou worden, maar dat het normaal zou goed komen na de behandeling.”

Liesbeth onderging intussen een operatie en chemo- en radiotherapie. “Noor zag mij helemaal veranderen”, vervolgt Liesbeth. “Het was een pittige periode. Ik moest opnieuw een evenwicht zien te vinden en ik had de touwtjes zelf niet meer in handen. Op veel vlakken ben ik mezelf tegengekomen, maar op een bepaalde manier heeft die ziekte me een aantal mooie zaken gegeven: ik heb veel geleerd en kleine gelukjes ontdekt. Mede dankzij mijn fantastisch netwerk van familie, collega’s en vrienden ben ik hier nog. Voor Noor was het heel complex, terwijl ze verder moest met haar leven en naar school bleef gaan.”

“We maakten een presentatie over de ziekte en de impact ervan op de vechter en op de omgeving”, zegt Lieven Calis, directeur van Sint-Jozef waar Noor schoolloopt. “Voor de jongere jaren hadden we meerdere exemplaren gekocht van een heel mooi prentenboek ‘Grote boom is ziek’ om in de klas voor te lezen en te bespreken.”

Andere vrije basisscholen van de Ieperse scholengemeenschap ‘kleine Vos’ onderwezen hun leerlingen op een gelijkaardige manier rond ziekte, verlies en rouw voor hun gezamenlijke schooleditie van de Levensloop op het parcours van de ‘echte’ Levensloop, die nu zaterdag voor de tweede keer plaatsvindt in het Ieperse Hamiltonpark.

3.500 euro ingezameld

“Met deze 1.600 kinderen uit het derde kleuter tot en met het zesde leerjaar hebben we 3.500 euro ingezameld voor de strijd tegen kanker”, aldus Koen Schelpe, algemeen directeur van kleine Vos. “Morgen – zaterdag – hebben wij ook twee scholen die met een team meelopen.”

“Met het schoolteam, de ouderraad en andere sympathisanten doen we morgen met de Sint-Jozefsschool ook mee met de grote Levensloop. We zamelden al 2.000 euro in en maakten met de kinderen wenskaarten om tijdens de Levensloop te verkopen”, besluit Calis. (TP)