1.540 Ruiseledenaren vragen referendum over fusie: “Onduidelijk waar ondertekenaars precies tegen zijn”

De voorbije drie maanden verzamelden tien Ruiseledenaars 1.540 handtekeningen tegen de fusieplannen van hun gemeente met Wingene. Vrijdagmiddag gaven initiatiefnemers Marc Vandaele en Stijn De Ram de handtekeningen af in het gemeentehuis. “En we hebben zeker nog niet alle straten gedaan. We hopen dat deze petitie mag leiden tot een volksraadpleging en dat onze inwoners opnieuw massaal opkomen om te stemmen tegen deze fusie zodat we deze nog enkele jaren kunnen uitstellen.”

Enkele maanden geleden maakte de gemeentebesturen van Ruiselede en Wingene hun fusieplannen voor 1 januari 2025 bekend. Dat zorgde vooral in Ruiselede voor heel wat beroering. Marc Vandaele en Stijn De Ram, beiden uit deelgemeente Kruiskerke, starten een petitie op. “Al snel meldden mensen zich aan die mee wilden helpen om handtekeningen te verzamelen. De voorbije drie maanden gingen een tiental mensen rond in de straten”, aldus Marc en Stijn.

De initiatiefnemers beslisten om vrijdag hun ingezamelde handtekeningen af te geven in het gemeentehuis in Ruiselede. “1.540 handtekeningen en we hebben bijlange nog niet in alle straten in de gemeente aangebeld. Maar we vonden dit nu het ideale moment om te stoppen. Het nieuws rond de fusie beroert nog vele mensen in de gemeente.”

Fusie uitstellen

Marc en Stijn beseffen maar al te goed dat een fusie in de toekomst onafwendbaar is. “Maar het is de manier hoe alles gelopen is. Het nieuws van de fusie kwam er plots, zonder dat de bewoners van iets wisten. We merken dat bijna alle Ruiseledenaren tegen deze plotse fusie zijn.” De initiatiefnemers kijken alvast uit naar een volksraadpleging. “Om een volksraadpleging te organiseren hadden we handtekeningen nodig van twintig procent van de Ruiseleedse bevolking. Daar zitten we ver boven.”

“We hopen dat al deze mensen ook dan komen stemmen en we zo enkele jaren de fusie kunnen uitstellen. Op die manier kan er tenminste onderhandeld worden met alle partners in alle openheid en kunnen de beste voorwaarden voor de gemeente Ruiselede uit de brand worden gesleept.” Na een volksraadpleging dient het gemeentebestuur de uitslag niet te volgen. “Maar nadat we 1.540 handtekeningen hebben opgehaald, zou men nu toch al conclusies moeten trekken.”