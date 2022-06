1.529handtekeningentegen komst windmolens

Het actiecomité tegen de bouw van twee nieuwe windmolens in Moen en Bossuit diende zijn bezwaarschrift in. De groep kon 1.529 mensen vinden die er hun handtekening onder plaatsten.

De geplande bouw van twee nieuwe windmolens blijft de gemoederen beroeren in Moen, Sint-Denijs en Bossuit. Het gaat om twee windmolens met een ashoogte van 120 meter en een tiphoogte van 200 meter. Engie plant de bouw in de omgeving van de Poeldries en de Trimaarzate, op de grensscheiding van Moen en Bossuit.

Heel wat mensen vinden het niet kunnen dat de open ruimte zou ontsierd worden door die grote windmolens. Dit liet zich vertalen in een groot aantal mensen die zich achter het bezwaarschrift van het actiecomité schaarden. “Maar liefst 1.529 mensen hebben zich aangesloten bij ons actiecomité en ons bezwaarschrift. Dit is fenomenaal veel voor drie kleine gemeentes als Moen, Bossuit en Sint-Denijs. Het toont nogmaals het totaal ontbreken van lokale draagkracht voor dit dossier”, vertelt Carl Messiaen van het actiecomité.

Gebrekkig

In het bezwaarschrift omschrijft men waarom die windmolens er niet mogen komen. “Vooreerst werd er geen rekening gehouden met het beschermingsprogramma voor akkervogels. De molens staan ingepland in een kerngebied. Er werd ook een verkeerde natuurtoets ingediend door de ontwikkelaars. De natuurstudies zijn gebaseerd op een andere locatie dan diegene waar ze werkelijk zouden komen”, aldus Carl. “In alle studies werd rekening gehouden met de invloed van de windmolens op de Imogsite, terwijl die er niet komen… In het dossier steekt ook een gebrekkige veiligheidsstudie en ontbreken de nodige vergunningen voor het aanpassen van de kleine buurtwegen. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan.”

De uiteindelijke beslissing zou tegen 20 oktober door de provincie moeten genomen worden met een mogelijks uitstel van 60 dagen. (GJZ)