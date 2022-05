1.500 gezinnen tijdlang zonder stroom na kabelbreuk in Kortemark

Een groot deel van de inwoners van Kortemark zat maandagochtend zonder elektriciteit ten gevolge van een kabelbreuk. Er werden ongeveer 1.500 gezinnen getroffen.

Rond 9.30 uur viel de stroom uit in een groot deel van Kortemark. Niet alle straten zijn getroffen, maar wel verschillende tientallen. Zowat het hele centrum, met straten als de Ichtegemstraat, Handzamestraat, Hospitaalstraat, het Stationsplein en de Markt was getroffen, maar ook de straten die leiden naar de deelgemeenten Handzame en Edewalle, zoals de Edewallestraat en de Handzamestraat.

“De stroompanne trof ongeveer 1.500 gezinnen in een groot deel van Kortemark”, zegt woordvoerder David Callens van Fluvius. “Het probleem ontstond door een spontane kabelbreuk ondergronds en waren niet het gevolg van werken. Omdat het over een middenspanningskabel ging, lag het aantal getroffen gezinnen hoger. De ploegen reden meteen ter plaatse om de nodige herschakelingen te doen. Na ongeveer een uur was er terug stroom. Pas daarna werd gezocht waar de breuk zich voordeed om de nodige herstellingen uit te voeren.”

Ook in buurgemeente Torhout was er maandagochtend een kleine stroompanne, maar die trof maar enkele straten en had niets te maken met de stroompanne in Kortemark. (JH)