1.400 redders waken over onze kust en deze drie doen dat voor het eerst: “Grote eer om strandredder te zijn”

Onze kust is klaar om deze vakantie weer een massa toeristen te ontvangen. Elke dag staan er 450 redders op post om iedereen zo veilig mogelijk te laten genieten van zon, zee en strand. In totaal zijn er deze zomer liefst 1.400 redders die waken over 82 zwemzones.

Zo’n 200 van hen trekken voor het eerst het geel-rode plunje aan. Wij gingen in zee met drie debutanten voor een verfrissende babbel.

Justine (17): “Meisjesdroom wordt werkelijkheid”

Voor Justine is haar vakantiejob een meisjesdroom die uitkomt. © KDS

Justine Mortier uit Gistel is 17 en beëindigde zopas haar studies Latijn-wiskunde aan Sigo. Vooraleer het grote werk eraan komt, is ze straks te zien op de stranden van Middelkerke en Oostende als strandredder.

“Weet je, strandredder is iets wat ik altijd al had willen doen van toen ik een klein meisje was. Ik was gefascineerd door wat die redders deden op het strand. Je mag dus wel stellen dat het voor mij een meisjesdroom is die uitkomt”, zegt Justine.

“De voorbereidingen zijn achter de rug en die waren heel intens. Ik sta in juli op het strand van Middelkerke en in augustus op het strand van Oostende. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik werkte vroeger nog als jobstudent in een restaurant, maar dat was natuurlijk iets helemaal anders. Mijn broer Maxim heeft ook zijn diploma als strandredder behaald, maar heeft het nooit gedaan.”

“Ik ben van plan om het mijn hele studietijd te doen. We zijn heel goed voorbereid op alle mogelijke situaties. Ik ben me ervan bewust dat er wel eens probleempjes zullen opduiken, maar die zijn er om opgelost te worden. Wees maar zeker dat ik er het beste van zal maken.”

Xander (19): “Watersport zit bij ons in de familie”

Xander kijkt uit naar zijn job als redder. © LC

Xander Uleyn is 19 jaar en student marketing en communicatiesupport. Sinds zijn 15de is hij tijdens de vakanties aan de slag als jobstudent, maar dit jaar wordt het even iets anders en kijkt hij reikhalzend uit naar augustus.

“Dit jaar wordt heel bijzonder want in augustus sta ik de hele maand op het strand van Middelkerke als strandredder. Eerlijk? Ik kijk er wel naar uit, want je wordt niet zomaar strandredder, er is heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan.”

We kregen ook les agressiebeheersing

“Het is eigenlijk allemaal begonnen toen ik via mijn vrienden vernam dat dit eigenlijk wel een mooie vakantiejob is. Van jongs af aan heb ik altijd graag gezwommen en was ik ook lid van de zwemclub in Gistel. Watersport zit trouwens bij ons in de familie.”

“De opleiding is heel goed verlopen. In alle proeven wist ik goed te scoren. We kregen ook een les agressiebeheersing. Ik kijk ernaar uit om op het strand te staan en in te staan voor de veiligheid van de baders en strandgangers.”

“Ik denk dat dit wel eens een vakantiejob zou kunnen worden die ik niet alleen dit jaar doe. Verder wil ik me bekwamen om postoverste te worden”, besluit Xander Uleyn.

Amber (17): “Grote eer om strandredder te zijn”

Waterrat die ze is, is Amber nauwelijks van het strand weg te slaan. © WK

Amber Ruttens (17) begint in augustus aan haar eerste seizoen als strandredder in Blankenberge. “En óf ik ernaar uitkijk: aan zee wonen is een eer, en strandredder zijn is dat ook. Als die reis naar Kroatië in juli niet doorging, zou ik volgende week al begonnen zijn”, klinkt het enthousiast.

Waterrat die ze is, is Amber nauwelijks van het strand weg te slaan. “Is het niet om te zwemmen, dan wel voor een strandwandeling bij zonsondergang. En ik ben ook niet vies van een goeie beachparty. Ik werk zelf al sinds mijn vijftiende in een strandbar”, knipoogt Amber.

Ik heb wel schrik voor badgasten die niet zouden luisteren

De liefde voor strand en zee blijkt trouwens in de familie te zitten. “Mijn broer is ook strandredder, net als mijn mama vroeger. Op mijn elfde trok ik voor het eerst op cursus. Ik krijg ook veel tips van mijn broer. Schrik heb ik niet, een drenkeling uit het water halen of relletjes blussen, is nu eenmaal part of the job. Al valt dat gelukkig niet elke dag voor.”

“Dan heb ik meer schrik dat de badgasten niet zouden luisteren, want zulke verhalen hoor je ook steeds vaker. Gelukkig sta je er als strandredder nooit alleen voor.”

Amber is overigens goed getraind: ze zwemt wedstrijden met de Blankenbergse Zwemvereniging. “Ik woon in Duinbergen maar Blankenberge is een tweede thuis geworden. Ik zit er ook op school, bijgevolg ken ik veel mensen die hier strandredder zijn.”

Vereiste kwaliteiten? “Een goeie conditie hebben, geen uitdaging uit de weg gaan en steeds gefocust zijn. Je moet ook wel een beetje sociaal ingesteld zijn, je gaat tenslotte de hele dag met mensen om.” Nog een laatste bedenking? “Strandredder zijn is gewoon een machtige vakantiejob. Een droomjob, zeg maar”, glimlacht Amber.

(PBM/WK)