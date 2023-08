1.400 kilometer over negen etappes: elf dappere wielertoeristen uit Komen fietsen naar Barcelona

Vanuit Komen zijn elf dappere wielertoeristen vertrokken voor een avontuur dat hen tot ver buiten de landsgrenzen zal brengen. Met Barcelona als eindbestemming wil de groep duidelijk maken dat hun passie voor de fiets hen jeugdig en fris houdt.

1.400 kilometer over negen etappes. Met de Tour de France in het achterhoofd zijn de elf leden van ‘les amis du velo’ vertrokken voor hun bijzondere tocht. “Al moeten we misschien wel duidelijk maken dat we het ganse jaar door op de fiets zitten en niet alleen tijdens de Tour de France”, lacht Pascal Plets.

Wegteren in de zetel? Dat is helemaal niet aan ons besteed

Als lid van de elf en de organisator van de fietstocht, is de man niet aan zijn proefstuk toe. “Jaarlijks proberen we een meerdaagse tocht te organiseren, meestal in één van de buurlanden. Toch blijkt het keer op keer moeilijk om ons aan die beperking te houden want zo kwamen we ooit al in Polen terecht. Dit jaar kozen we voor Barcelona als eindbestemming en gaan dit in iets meer dan een week proberen af te werken. De eerste etappe brengt ons tot in Compiègne, de startplaats van de mythische Parijs-Roubaix.”

Fit blijven

Over het waarom van dergelijke beproeving is Pascal ook duidelijk. “We zijn allemaal fitte zestigers en we willen dat fitte vooral zo houden. Wegteren in de zetel? Dat is helemaal niet aan ons besteed. Daarnaast is het ook jaar na jaar een avontuur waarbij onze groep hechter wordt. Als we een zware beklimming moeten uitvoeren dan is de ene al sneller boven dan de andere. Het is dan een erezaak om te wachten op de rest. We spreken niet over winnaars en verliezers, het is de groep die er moet raken. Dat het vooral ontspannend moet blijven, is ook duidelijk. Iedere avond gaan we ergens op een terras terecht komen om een fris glas te drinken en een bestelwagen met proviand en reservekledij volgt ons ook op de voet.”