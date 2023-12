1.300 sportievelingen nemen deel aan San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel

Met zo’n 1.300 lopers werd de 46ste editie van de San Silvestercross dinsdag een groot succes.

Dinsdag vond in het centrum van Sint-Eloois-Winkel de 46ste editie van de San Silvestercross plaats. “We hadden gelukkig de weergoden aan onze zijde. Tussen enkele regendagen door was dit het ideale weer voor een loopevenement”, aldus Bruno Bonte, voorzitter van het organiserende comité.

Erg veel voorinschrijvingen

De organisatie zag in aanloop naar het evenement de voorinschrijvingen binnenstromen. “Reeds 1.100 deelnemers schreven zich vooraf in, dat is meer dan de voorbije jaren”, aldus Bruno. De kinderloop bracht iets minder deelnemers op de been dan anders, maar veel jonge snaken waagden zich onmiddellijk aan de korte cross. In totaal mocht de organisatie zo’n 1.300 inschrijvingen noteren. “En daar zijn we natuurlijk tevreden mee.”

Snelle lopers

Voor loopclub De Snelle Lopers werd de San Silvestercross een thuismatch. De Winkelse loopvereniging werd anderhalf jaar geleden boven de doopvont gehouden. “We zijn hier met een vijftiental leden. De voorbije maanden liepen we al verschillende keren het parcours af in de hoop ook andere lopers tegen te komen die misschien wel geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten bij onze groep”, aldus Gino Provost. Hij waagde zich zowel aan de korte als de lange cross. “Niet dat ik hier speciaal naar toe getraind heb, het is gewoon een heel gezellig evenement.” Naar jaarlijkse gewoonte kwam Beitemnaar Ruben Depoortere aan de start van de korte cross. “Ik vind dit een super leuke wedstrijd. Kerstcorrida’s zijn gewoon erg gezellig. Nu eerst lopen en dan naar Jan Breydel om te supporteren voor Club Brugge. Een drukke, sportieve avond.”

Supporters

Langs het parcours werden de lopers aangemoedigd door de talrijk opgekomen supporters. Verschillende straat-en wijkcomités maakten van het evenement gebruik om iets op til te zetten en ook in het centrum van Sint-Eloois-Winkel was het gezellig druk. “We komen niet speciaal voor iemand supporteren, maar het is hier gewoon gezellig druk. Voor de kinderen is het leuk dat er hier ook Kerstmannen zijn”, aldus Semiha Busser.