1.300 bloemen voor het goede doel

In het Moederdagweekend organiseert men in Heestert jaarlijks een bloemenverkoop, waarvan de opbrengst integraal naar de andersvalidenzorg van deze deelgemeente gaat. Een aantal vrijwilligers trok met een volle bloemenkar van huis tot huis. De verkopers werden overal goed ontvangen. Julien Brunin, voorzitter van het organiserende comité, toonde zich dan ook best tevreden met het resultaat. “Onze actie is een traditie geworden en de mensen verwachten ons. We werden dan ook overal goed ontvangen zodat we meer dan 1.300 bloemen konden verkopen. We zijn erg tevreden”, klonk het. (GJZ/foto GJZ)