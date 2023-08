Zowel Vredescollectief Ieper als vzw IJzerwake ontevreden met verdict stadsbestuur Ieper

De beslissing van het Ieperse stadsbestuur om de Kameraadschapsavond te verbieden kan bij voorzitter Wim De Wit van vzw IJzerwake op weinig begrip rekenen. Vredescollectief Ieper betreurt dan weer dat Dries Van Langehove kan blijven komen als gastspreker. “Hoe men zal controleren of daar niets gezegd wordt dat in strijd is met wat in het vredescharter staat”, vraagt woordvoerder Dirk Clement zich af.

Het vredescharter werd in mei goedgekeurd na de heisa vorig jaar rond Frontnacht, een extreemrechts muziekfestival dat op de vooravond van de IJzerwake zou plaatsvinden. Dat ging echter niet door omdat het stadsbestuur de vergunning introk. Nu wilde de vzw IJzerwake een ‘Kameraadschapsavond’ organiseren op de zaterdagavond. Bovendien nodigden ze Dries Van Langenhove uit als gastspreker op de IJzerwake op zondag. Van Langenhove staat in september voor de rechter voor negationisme, antisemitisme en het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld op de online kanalen van Schild & Vrienden.

‘Onder voorbehoud’

“De verontwaardiging is bijzonder groot dat Dries Van Langenhove wordt uitgenodigd als gastspreker in een stad als Ieper, dé vredesstad bij uitstek. Na 20 jaar goeie samenwerking met IJzerwake laat dit een wrange nasmaak na bij het stadsbestuur”, aldus Iepers burgemeester Emmily Talpe, die zegt dat de stad juridisch zijn komst op vandaag niet kan weigeren. “Wat wel vaststaat, dat is onze essentiële voorwaarde van het ondertekenen en naleven van het vredescharter Ieper. Zij hebben dit gedaan maar ‘onder voorbehoud’, wat het engagement onderuit haalt. Het schepencollege besliste unaniem dat de organisatie van IJzerwake het vredescharter uiterlijk 16 augustus onvoorwaardelijk dient te ondertekenen. Als ze dit tekenen kan IJzerwake doorgaan maar zal er strikt gecontroleerd worden. Dit zal de toetssteen zijn voor goedkeuring van de volgende editie van IJzerwake.”

Kameraadschapsavond

Kameraadschapsavond werd voor de zomer reeds geweigerd en krijgt ook nu geen vergunning. “Er blijft onduidelijkheid en strijdigheid over de precieze bedoeling en de liederen die daar gezongen of afgespeeld zullen worden via hun DJ. Daarenboven is er een groot risico op verstoring van de openbare orde, gezien reeds op dit moment via verschillende kanalen opruiende taal wordt gesproken en ophef veroorzaakt. De omschrijving op de website van IJzerwake is overigens bijzonder tendentieus. We geven voor de volledigheid ook nog mee dat er voor Kameraadschapsavond geen ondertekend vredescharter werd toegevoegd bij de aanvraag van de vergunning”, verklaart de burgemeester, namens het voltallig schepencollege.

“Onbegrijpelijk”

Voorzitter Wim De Wit verdedigt zich op die laatste beschuldiging door te stellen dat hij de Kameraadschapsavond en de IJzerwake als één evenement beschouwt. “Blijkbaar moet daar een aparte vergunning voor gevraagd worden. Dat men die Kameraadschapsavond wil verbieden vind ik onbegrijpelijk. Wij houden daar gewoon een zangstonde, een cantus. Er zijn trouwens al kosten gemaakt. Wij hebben verschillende studentenverenigingen uitgenodigd: KVHV, NSV, VNJ… Men zegt: je hebt niet opgegeven welke liederen je gaat zingen. Met wat zijn we bezig? Ik ga dikwijls naar cantussen van studenten. Daar worden nooit liederen op voorhand opgegeven. We gebruiken de normale studentencodex, het groene boekje van KVHV waar alle Vlaamse liederen in staan. Daar staat geen enkel lied in waar men iets van kan zeggen. Dan komt er nog een DJ die een paar plaatjes komt draaien. Waarom verbiedt men dat? Omdat we voor onze Vlaamse identiteit opkomen. Dat is vandaag voldoende om in de verdoemenis geraken.”

Basisrechten

Wim De Wit benadrukt dat hij het charter heeft opgestuurd begin juli. “Ondertekend, eigenhandig geschreven ‘voor akkoord’, mijn naam eronder en dat is aangetekend opgestuurd. Nu zegt men: jullie maken voorbehoud. Het is te zeggen: dat charter is aan onze advocaat voorgelegd en de advocaat heeft daar inderdaad enkele opmerkingen over gemaakt. Vraag me niet wat juist… Het is alweer een paar weken geleden en ik ben geen jurist. Wereldschokkend zal het niet geweest zijn. Iets in de aard van: onze basisrechten zouden kunnen geschaad worden. Die opmerkingen staan in een brief die ik heb meegestuurd met het charter. We zullen aan de advocaat vragen of het verantwoord is dat men daar nu opmerkingen over maakt.”

Vredescollectief Ieper

Ook het Vredescollectief Ieper is niet tevreden “Of we kunnen leven met het verdict van het stadsbestuur? Moeilijk”, zegt woordvoerder Dirk Clement. “Wij komen morgen (dinsdag, red.) samen om de koppen bij elkaar te steken. Ter persoonlijke titel kan ik wel al zeggen dat we ons er moeilijk in kunnen vinden dat Dries Van Langenhove als spreker hier zijn gedachtegoed komt verspreiden. Maar als het stadsbestuur zegt dat ze wettelijk geen poot heeft om op te staan, dat kunnen we hen niet aanrekenen. Dat is de wet die zegt: recht op vrije meningsuiting. Een klein kind weet wat die mens hier zal komen vertellen, maar hij geniet dus blijkbaar het voordeel van de twijfel. Wat we wel spijtig vinden is dat het stadsbestuur ons er op geen enkel moment bij betrokken heeft, terwijl we wel samen met hen het charter hebben helpen uittekenen. Maanden geleden vroegen we of ze al iets wisten en dan werd ons koudweg meegedeeld dat er daarover niet gecommuniceerd werd. We werden dus gewoon buitenspel gezet. Dan hadden we kunnen zeggen: als ze het charter maar willen ondertekenen ‘onder voorbehoud’, grijp dan toch in. Dit kan niet. Ofwel onderteken je het, ofwel onderteken je het niet!’

Controle

“De burgemeester zegt dat ze erop zullen toezien dat het charter wordt nageleefd”, vervolgt Dirk Clement. “Nu vragen we ons af: hoe gaan ze dat doen? Wie? Alleen twee politieagenten die ter plaatse gaan vaststellen dat het kalm was en dat er niet gevochten werd. Waarom zouden ze vechten? Ze preken allemaal voor eigen kerk. Het gaat niet of er commotie zal zijn of niet. Het gaat erom of er daar dingen gezegd worden die in strijd zijn met wat in het charter staat. Daar zullen we toch blijven op hameren. Anders blijft het charter dode letter.” (TOGH)