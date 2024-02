Zo’n 300 Roeselarenaars klinken op nieuwe jaar tijdens Kris Nieuwjaart

CD&V Roeselare zette het nieuwe jaar in met lijsttrekkers Hilde Crevits, Nathalie Muylle, burgemeester Kris Declercq, de mandatarissen van het CD&V Roeselare en 300 sympathisanten tijdens Kris Nieuwjaart.

Zo’n 300 Roeselarenaars tekenden present in Beythem Kerke voor kip met frietjes tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van CD&V Roeselare. Hét moment om ook kandidaten voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen voor te stellen. Want, zo sprak lijsttrekker voor de kamer, Nathalie Muylle, “Het is goeie en vruchtbare grond in West-Vlaanderen. Heel wat politiek talent staat klaar om aan de komende verkiezingen deel te nemen.”

Ook de vrijwilligers werden afgelopen zondag in de bloemetjes gezet. Het CD&V team van burgemeester Kris Declercq kan voor het bedelen van hun huis-aan-huisblad, het zetten van de borden en het organiseren van evenementen rekenen op heel wat vrijwilligers binnen de partij. Het nieuwjaarsfeest in Beitem en met Week van de Vrijwilliger in het vooruitzicht was de ideale gelegenheid om ook hen te bedanken.