Zijn dit straks de West-Vlaamse lijsttrekkers? De strijd voor de eerste plaats is nu echt begonnen

Het nieuwe politieke jaar dient zich aan en daarbij zijn bij alle partijen de ogen gericht op 9 juni 2024. De komende weken en maanden wordt volop aan de lijstvorming voor zowel de federale als de Vlaamse verkiezingen gewerkt. Hier en daar is al duidelijk wie in de kieskring West-Vlaanderen de lijsten zal trekken, blijkt uit een belronde van onze krant.

Vooruit

De leden moeten het straks nog officieel bevestigen, maar Melissa Depraetere uit Harelbeke wordt de lijsttrekker voor Vooruit voor de Kamer. Daar is ze momenteel fractieleider voor haar partij. Samen met voorzitter Conner Rousseau doet ze dit jaar een ronde van West-Vlaanderen. Conner en Melissa On Tour brengt hen de komende weken nog naar Diksmuide, Waregem en Zwevegem. Wie bij Vooruit de lijsttrekker voor het Vlaams parlement wordt, is nog geen uitgemaakte zaak. Annick Lambrecht uit Brugge trok in 2019 die lijst. “Ik doe mijn werk in het Vlaams parlement heel graag, maar ook in de Kamer zat ik goed. Ik zie wel wat er komt en kijk waar de partij vindt dat ik het best functioneer.”

Open VLD

Bij Open VLD stelt Jasper Pillen zich kandidaat om de lijst voor het Vlaams parlement te trekken. Opvallend, want Pillen zit momenteel in de Kamer waar hij als opvolger binnenkwam toen Vincent Van Quickenborne minister werd. “Ik stel me kandidaat voor het lijsttrekkerschap omdat ik denk dat ik daar de goede papieren voor heb”, zegt Jasper Pillen. “In het parlement heb ik zaken in gang kunnen zetten en veel voor West-Vlaanderen kunnen werken. Bart Tommelein, die de vorige keer lijsttrekker was, neemt afscheid van de nationale politiek. De lijsttrekkersplaats voor het Vlaams parlement is dus beschikbaar. Voor de Kamer is het logisch dat Vincent Van Quickenborne de lijsttrekker wordt en zijn palmares als minister verdedigt.”

CD&V

In 2019 trok Hendrik Bogaert uit Jabbeke de federale lijst voor CD&V, maar de kans dat hij het in 2024 opnieuw doet, is klein. Hij voelt zich niet altijd goed in zijn eigen partij, of zoals hij het zelf verwoordt: “Soms heb ik de indruk dat ik in kartel zit met CD&V.”

“Of ik overweeg om te stoppen? Dat maakt deel uit van mijn denkoefening” – Hendrik Bogaert (CD&V)

Hendrik Bogaert zal pas in december beslissen wat hij doet. “Of ik overweeg om te stoppen, maakt deel uit van mijn denkoefening, maar de kans is groter dat ik doordoe. Op welke manier, dat moeten we nog zien.” Zo komt Nathalie Muylle uit Roeselare in beeld als federaal lijsttrekker. Zij zetelt al sinds 2004 in de Kamer en was deze legislatuur een jaar minister van Werk en Economie. Voor de Vlaamse lijst lijkt Hilde Crevits uit Torhout nog steeds incontournable. Crevits is al meer dan 15 jaar onafgebroken Vlaams minister en gaf eerder dit jaar in Knack aan graag minister van Welzijn te blijven na de volgende verkiezingen.

Vlaams Belang

Bij Vlaams Belang lijkt het waarschijnlijk dat Stefaan Sintobin uit Brugge opnieuw de Vlaamse lijst trekt. “Ik ben kandidaat om opnieuw in het Vlaams parlement te zitten, als het kan via het lijsttrekkerschap”, zegt hij. “Wellicht zijn ook andere mensen kandidaat-lijsttrekker. Eind september is er wellicht meer nieuws over onze lijsten.” Sintobin is ook provinciaal voorzitter van Vlaams Belang. Wouter Vermeersch uit Kortrijk is opnieuw kandidaat om de federale lijst te trekken. Of hij dat ook effectief zal doen, is onduidelijk. “Dat is nog niet beslist”, zegt hij. “Bij de verkiezingen van 2019 was ik pas in januari op de hoogte van mijn lijsttrekkerschap.”

N-VA

“Een definitieve beslissing is er nog niet, maar het ziet er wel naar uit dat ik de lijsttrekker voor N-VA voor de Kamer word”, zegt Sander Loones uit Koksijde. Loones levert in de Kamer stevig oppositiewerk tegen onder meer de begroting van de regering-De Croo en was ook in 2019 lijsttrekker voor zijn partij nadat hij eerder Europees parlementslid, ondervoorzitter van N-VA en een korte periode minister van Defensie was. Bert Maertens trok in 2019 de Vlaamse lijst voor N-VA. De burgemeester van Izegem zetelt al twee legislaturen in het Vlaams parlement. Hij wilde nu nog geen commentaar geven over zijn plaats op de lijst voor 2024.

Groen

Bij Groen wil Wouter De Vriendt uit Oostende nog geen commentaar geven over de mogelijke lijsttrekkers. In 2019 trok hij de federale lijst. Hij zetelt sinds 2007 in de Kamer en is sinds twee jaar fractieleider voor Groen-Ecolo. Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem was de vorige keer lijsttrekker voor het Vlaams parlement. Sinds vorig jaar is Vaneeckhout ook covoorzitter van Groen. Het zou dus logisch zijn dat zowel De Vriendt als Vaneeckhout bovenaan een lijst staan.

PVDA en LDD

PVDA heeft momenteel geen West-Vlaamse verkozenen in het Vlaams en federaal parlement en heeft nog geen lijsttrekkers aangeduid, laat partijwoordvoerder Ivo Flachet weten. En dan blijft de vraag wat Jean-Marie Dedecker doet. Momenteel zetelt hij als onafhankelijke in de Kamer nadat hij in 2019 op de N-VA-lijst was verkozen. Komt er een heropstanding van Lijst Dedecker of staat de burgemeester van Middelkerke straks op de lijst van N-VA? Voorzitter Bart De Wever had daar deze week een gesprek over met Dedecker. Als LDD 2.0 er komt, zou Dedecker de federale lijst trekken en zijn zoon Dimitri de Vlaamse lijst.