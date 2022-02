Yves Vande Wiele volgt Lies De Witte op voor CD&V in Deerlijk

Lies De Witte stopt als gemeenteraadslid voor CD&V. Ze wordt opgevolgd door Yves Vande Wiele. Hij neemt ontslag in het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) zodat zijn plaats kan ingenomen worden door Lies De Witte. Een kleine stoelendans…

Lies De Witte (35) stond bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor het eerst op de lijst van CD&V Deerlijk. Ze behaalde 536 voorkeurstemmen en was daarmee de achtste van tien verkozen CD&V-kandidaten. Tijdens de voorbije drie jaar zetelde ze in de gemeenteraad en nu wil ze de volgende drie jaar kennismaken met het sociale luik van de gemeente. Ze maakt de overstap naar het Bijzonder Comité Sociale Dienst en wisselt zo met Yves Vande Wiele.

Ervaring opdoen

“Waarom die overstap naar het BCSD? Ik ben van opleiding maatschappelijk assistent, maar ben professioneel nooit actief geweest als sociaal werker”, stelt Lies De Witte. “Daarom zie ik het als een uitgelezen kans om tijdens deze legislatuur kennis te maken en ervaring op te doen door te zetelen in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Dit zal zeker ook verder aansluiten bij mijn persoonlijke interesses. Tegelijkertijd maak ik plaats voor Yves Vande Wiele die eerste opvolger is. Hij heeft al jarenlang heel wat werk voor en achter de schermen gedaan voor onze partij en op deze manier kan hij zijn engagement nog meer kracht bijzetten.”

“Als voorzitter van CD&V wil ik Lies graag bedanken voor haar engagement tijdens de voorbije jaren”, vult Yves Vande Wiele (50) aan. “Ik ben er van overtuigd dat ze dat ook in het BCSD goed zal doen.”

Positief kritische kijk

“Hoewel ik helemaal niet had verwacht dat ik deze legislatuur in de gemeenteraad zou terechtkomen, ga ik deze nieuwe uitdaging met heel veel enthousiasme aan. Ik ben al vele jaren actief in het bloeiende Deerlijkse verenigingsleven. Dit zal zeker de nodige aandacht krijgen.”

“Vanuit mijn opleiding, alsook als secretaris van de middenstandsorganisatie Unizo, is het evident dat ik de lokale economie van nabij blijf volgen. We zijn een ondernemende gemeente en dat moet zo blijven. Zin voor verantwoordelijkheid met een positief kritische kijk op het politiek, sociaal en economisch gebeuren in Deerlijk, daar wil ik voor staan.”