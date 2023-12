Wilfried Vandaele gevierd door Nederlandse ambassadeur: “Weinigen hebben zo’n rijke ervaring opgebouwd”

Wilfried Vandaele, N-VA-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement en burgemeester van De Haan, werd door ambassadeur Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan gehuldigd op de Nederlandse ambassade in Brussel. “Nederlands-Vlaamse samenwerking blijft nodig.”

Vandaeles eerste job als 25-jarige, was die van algemeen secretaris van het Algemeen-Nederlands Congres (ANC) dat Nederlanders en Vlamingen in allerlei vakgebieden samenbracht rond heel concrete projecten. Zo tekenden milieuorganisaties een mogelijk tracé uit voor de hogesnelheidstrein en bespraken ze het beheer van grensoverschrijdende natuurgebieden zoals het Zwin, maar het ging ook over post- en banktarieven, over grensoverschrijdende bus- en treinverbindingen, uitwisselingen tussen theatergezelschappen, coproducties voor televisie en film… Na tien jaar bij het ANC werd hij woordvoerder van de VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij. “En als er al iets grensoverschrijdend is, dan is het wel de problematiek van water- en luchtvervuiling”, aldus Vandaele, die in die periode ook lid was van de Commissie voor het Cultureel Verdrag België-Nederland.

‘DeBuren’

Toen de regering een Nederlands-Vlaams verdrag ter vervanging van het Nederlands-Belgische wou maken, voerde hij mee de pen en toen het nieuwe Culturele Verdrag in werking trad, werd Vandaele daar algemeen secretaris van. In die hoedanigheid schreef hij onder meer een advies om in Brussel een Nederlands-Vlaams Centrum op te richten, dat er uiteindelijk kwam in de vorm van ‘DeBuren’. In 2009 werd hij Vlaams parlementslid én voorzitter van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie. Hij blijft dat tot eind dit jaar. Zijn Nederlandse tegenhanger, Martin Bosma, die Vandaele normaal zou opvolgen, werd vorige week verkozen tot voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer.

Ambassadeur Kleiweg de Zwaan: “Wilfried Vandaele heeft al een lange staat van dienst wat de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen betreft. Weinigen hebben zo’n rijke ervaring opgebouwd met de verschillende instrumenten en instellingen voor de samenwerking tussen onze beide landen.”

Dankwoord

Dertig jaar geleden al werd Vandaele door de Nederlandse Koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Toen al voor zijn verdiensten op het gebied van de Nederlands-Vlaamse samenwerking. In zijn dankwoord op de ambassade klonk het: “Vandaag knip ik zowat de laatste vezel door van een rode draad die welgeteld veertig jaar onafgebroken door mijn beroepsbezigheden liep, met name het engagement voor de Nederlands-Vlaamse samenwerking. Ik heb het gevoel dat het draagvlak voor de samenwerking zwakker wordt, maar blijf er persoonlijk van overtuigd dat deze wel nodig blijft. Zowel op het gebied van taal en cultuur als op bredere thema’s zoals leefmilieu, onderwijs en economie.”