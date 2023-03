Wie is Yvonne Serruys of Sirène Missiaen? Stad Menen geeft meer info bij straatnaamborden: “Ook gecontesteerde figuren willen we duiden”

De stad Menen telt 373 straatnamen verwijzend naar een persoon of historische plek. Een deel daarvan krijgt nu of in de toekomst extra uitleg via QR-code. Yvonne Serruys, Sirène Missiaen en Gustaaf Delafontaine zijn eerste die eer te beurt vallen.

248 straten in Menen, 80 in Lauwe en nog eens 45 in Rekkem. Allemaal verwijzen ze naar een geschiedkundige persoon of naar een plaats met een verhaal. Welke historie? Daar hebben passanten en heel vaak zelfs de inwoners van de straat zelf het raden naar.

QR-code

Die vergeten geschiedenis wil de stad Menen nu vertellen. Systematisch wil ze de straatnaamborden vervangen door exemplaren met extra info én een QR-code die je naar een webpagina brengt met extra duiding. “Het zou om ongeveer om een tiental exemplaren per jaar gaan”, vertelt schepen van Erfgoed Griet Vanryckegem (N-VA).

De eerste straatnamen die van een onderschrift en code voorzien worden zijn die van de Yvonne Serruysstraat, de Sirène Missiaenstraat en de Gustaaf Delafontainestraat. Een kunstenares, Menens eerste vrouwelijke schepen en socialistisch boegbeeld én een beeldhouwer. “Dankzij de extra uitleg kunnen we aan de hand van de straatnaamborden ook het verhaal van onze stad vertellen aan de bewoners en voorbijgangers”, legt Vanryckegem uit.

Het is niet toevallig dat onder meer Yvonne Serruys de eer krijgt om een nieuw straatnaambord te krijgen. “Dit jaar vieren we dat de kunstenares 150 jaar geleden werd geboren in Menen. Deze zomer start daarrond een heel project op. Het is dus zeker een bewuste keuze”, aldus Vanryckegem.

Nog andere plaatsen of figuren? Valt af te wachten

Welke plaatsen of figuren in de toekomst hetzelfde lot zullen zijn beschoren, valt nog af te wachten. Wel willen ze zich bij de stad niet laten intimideren door enige controverse. Zo vroeg oppositiepartij Groen in 2020 om de Wahisstraat een nieuwe naam te geven.

Die straat, die zo heet sinds 1897, verwijst namelijk naar Théophile Wahis, die mee zijn hand had in de kolonisatie van Congo. “De straatnaam gaan we niet veranderen, aangezien dat voor teveel administratieve rompslomp zou zorgen. We willen ook de geschiedenis niet wissen”, meent de schepen. “Wel kunnen we dankzij een link de historische context duiden bij gecontesteerde figuren.”