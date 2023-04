Wetsontwerp tegen extra kosten bij schulden van Melissa Depraetere (Vooruit) uit Harelbeke goedgekeurd: “Geen honderden euro’s extra bij vergeten van factuur”

Deze week werd er een wetsontwerp goedgekeurd om mensen te beschermen tegen de schuldenindustrie. Het was fractieleider Melissa Depraetere (Vooruit) uit Kortrijk, die het voorstel indiende in de Kamercommissie Economie. “Vanaf nu zullen we grenzen stellen aan gerechtsdeurwaarders, incassokantoren en advocaten, die grote winsten maken op de kap van kwetsbare mensen, als die bijvoorbeeld eens vergeten hun factuur te betalen.”

Vandaag kan een klein bedrag door een onbetaalde factuur al snel leiden tot een grote schuldenlast. “De schuldenaar wordt dieper in de miserie geduwd en de schuldeiser ziet vaak geen cent extra. De enige die hier voordeel uit haalt zijn de incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten”, legt Melissa Depraetere (Vooruit), fractieleider in het federaal parlement uit. Zo overkwam het ook de Harelbeekse Jasna Demeyere. Een boete van 58 euro liep door wat verstrooidheid op tot 243 euro. “Schulden moeten betaald worden, maar niet ten koste van alles.”

Regels voor extra kosten

“In 2017 hadden we het als partij al aangekaart, maar toen hebben andere partijen het probleem onderschat. Nu, zes jaar later worden onze voorstellen eindelijk uitgevoerd”, gaat Melissa verder. “Binnenkort zal de eerste herinnering voor een factuur gratis moeten zijn. En in die eerste herinnering moet er vermeld worden dat er mogelijke kosten zullen bij komen wanneer er te laat betaald wordt. Na die eerste herinnering zal je dan nog minstens twee weken de tijd hebben om het in orde te brengen voor die extra kosten erbij komen.”

“Binnenkort mag er nog maar maximum 20 euro extra aangerekend worden bij een schuld van 150 euro of lager”

Er komt ook een maximum op de extra kosten bij het te laat betalen van facturen. “Een parkeerboete van 40 euro kon zo gemakkelijk gaan tot een schuldbedrag van honderden euro’s. Dat kan niet. Voortaan mag er nog maximum 20 euro aangerekend worden wanneer het verschuldigde saldo 150 euro of lager is. Daarnaast zullen de mensen, die de schulden professioneel invorderen hiervoor onder toezicht komen van FOD Economie. Deze stappen geven kwetsbare mensen meer ademruimte en kunnen ze zo uit een schuldenspiraal houden”, besluit Melissa.