West-Vlaming richt mee nieuwe partij Gezond Burger Verstand Vlaanderen op: “Onze ambitie is duidelijk: wij willen mee besturen”

Na het succes van de BoerBurgerBeweging in Nederland krijgt ook Vlaanderen een politieke partij die vanuit de landbouwsector is opgestart: Gezond Burger Verstand Vlaanderen. Initiatiefnemer en Pittemnaar Filip Boone heeft grote ambities. “Bij de Vlaamse verkiezingen van volgend jaar willen we in elke provincie minstens één zetel wegkapen. En mee besturen.”

Een politieke partij voor en door nuchtere mensen, dat wil Gezond Burger Verstand Vlaanderen (GBVV) zijn. “Voor iedereen die hard werkt, braafjes zijn belastingen betaalt, zijn kinderen opvoedt of ouders verzorgt, aan vrijwilligerswerk doet of gewoon van zijn oude dag geniet”, legt voorzitter Filip Boone (53) uit.

De Pittemnaar, die beroepshalve vastgoedmakelaar in de agrarische sector is, is samen met Kempenaar en landbouwer Danny Hereijgers de stuwende kracht achter de nagelnieuwe politieke partij die op 21 april boven de doopvont gehouden werd.

“We zijn vanuit de landbouwsector opgericht, maar willen er voor elke burger zijn”, poneert Filip. “De kiem voor onze partij werd al tijdens de coronacrisis gelegd”, zegt hij. “Toen kwam de onbekwaamheid van onze regering meer dan ooit tot uiting, maar het was het recente stikstofakkoord dat de doorslag heeft gegeven om een eigen partij op te richten.”

Wortels in agrosector

Filip gaf daarvoor met de vzw AgroExperten advies over het bewuste dossier, “maar dat werd straal genegeerd”, foetert hij. “Net als de bezwaren die we nadien nog neerlegden. We aanschouwden vanop de eerste rij hoe CD&V – decennialang dé landbouwpartij bij uitstek, zeker in West-Vlaanderen – ons gewoon de rug toekeerde en in de steek liet. Toen wisten we dat we zelf het heft in handen moesten nemen.”

Politicoloog Carl Devos: “Nobele poging, maar weinig slaagkans” Het Gezond Burger Verstand Vlaanderen heeft volgens politicoloog Carl Devos (UGent) weinig kans om succesvol te zijn. “Bij elke verkiezingen zie je wel kleinere initiatieven boven water komen, maar die halen samen slechts één of twee procent. Het enige effect dat ze hebben, is dat ze wat stemmen pikken van de grote spelers en zo onrechtstreeks een impact op de uitslag kunnen hebben. Niet door zelf te scoren, wel door anderen pijn te doen”, vertelt politicoloog Carl Devos. “Iedereen heeft het recht om een partij in het leven te roepen, maar of het veel zin heeft, is een andere vraag. Vandaag (vrijdag 9 juni, red.) bevinden we ons ook exact één jaar voor de verkiezingen. Voor de gewone burger nog veraf, in politieke kringen is dit morgen. Dit lijkt me een nobele poging, maar met weinig slaagkans.”

GBVV streeft naar eigen zeggen naar een gezond Vlaanderen dat op een verstandige manier bestuurd wordt. “Ons motto is dan ook gezond boerenverstand. Onze wortels liggen in de agrosector, maar we hebben een open blik. Vlaanderen telt nog om en bij de 23.000 actieve landbouwers. Tel daar hun families bij en je komt aan een kiespubliek van maximaal 150.000 mensen. Daarom dat de B in onze naam bewust niet voor Boer staat, maar voor Burger.”

“We willen iederéén bereiken en een alternatief bieden voor de traditionele partijen. Die kan je vergelijken met groenten: CD&V staat voor wortelen, Groen voor prei, N-VA voor aardappelen en ga zo maar verder. De kiezer stemt en daarna wordt keer op keer dezelfde gemixte soep geserveerd, die altijd even smaakloos is. Wij willen een nieuw recept serveren.”

Een degelijk landbouwbeleid staat bovenaan de standpunten, maar Boone en het GBVV-team willen dieper graven. “Onze pensioenen moeten herbekeken worden en Vlaanderen verdient een degelijk zorg- en onderwijsbeleid. Ook over onze jeugd willen we ons buigen en we willen een correct migratiebeleid uitwerken. De komende jaren zullen we buitenlandse krachten meer dan ooit nodig hebben, maar die moeten beter geïntegreerd worden en hun diploma’s moeten hier makkelijker erkend raken. Er ligt veel werk op de plank.”

Hoog tijd

De ambities zijn alvast groot. “We willen in elke provincie de kiesdrempel bereiken en overal minstens één zetel behalen. En we willen ook mee besturen. Dat is geen droom, maar een streefdoel. Elke belofte die we maken, willen we ook kunnen uitvoeren.”

Vanaf januari zal GBVV elke maand een team voorstellen. “Het enthousiasme is nu al groot. Overal waar we komen, krijgen we schouderklopjes en horen we het woord eindelijk vallen. Hoog tijd dat de burger aan zet komt. Sinds onze oprichting maakten al meer dan 150 mensen zich lid van onze partij.”

Dat GBVV niet over politieke routiniers beschikt, hoeft volgens Boone de plannen niet in de weg te staan. “Integendeel. Wij willen experts op onze lijst plaatsen: mensen met bakken ervaring in hun sector die weten waarover ze spreken.”

Zelf zal hij ook op de lijst prijken. Een nieuw West-Vlaams stemmenkanon in de maak? “Daar doe ik geen uitspraken over. Ik weet enkel dat ál onze verkozenen ook effectief zullen zetelen. Bij ons zal je geen stoelendans zien.”

Of Gezond Burger Verstand Vlaanderen ook op federaal niveau zal opkomen, moet nog duidelijk worden. “Alles zal afhangen van voldoende fondsen en mensen. Maar ook op nationaal niveau is er nood aan een partij als de onze.”