West-Vlaming Hans Bonte neemt tweede plaats in op Vlaamse Vooruit-lijst voor Vlaams-Brabant

Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde en afkomstig van Ingelmunster, staat bij de Vlaamse verkiezingen van juni volgend jaar op de tweede plaats bij Vooruit.

Hans Bonte is een van de anciens binnen Vooruit. Sinds 2013 is de 61-jarige West-Vlaming burgemeester van Vilvoorde, maar hij begon zijn politieke carrière bij de toenmalige SP, waar hij op vraag van Frank Vandenbroucke op de studiedienst aan de slag ging. In 1994 werd hij er directeur.

Van 1995 tot 2019 zetelde hij in de Kamer, na het cumulverbod van oud-voorzitter John Crombez focuste Bonte zich volledig op zijn stad. Daar was hij van 2001 tot 2012 schepen, nu is hij er al tien burgemeester.

Nu het cumulverbod onder de recent afgetreden voorzitter Conner Rousseau versoepeld is, kan de van Ingelmunster afkomstige politicus ook weer een nationale rol opnemen.

In 2019 stond hij nog op de voorlaatste plaats van de (toen nog) SP.A-lijst in Vlaams-Brabant voor de federale verkiezingen, maar raakte niet verkozen.