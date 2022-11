West-Vlaanderen wil niet investeren in openbare verlichting op de Stroroute

Ondanks er tijdens de gemeenteraad in Moorslede door de oppositiepartij N-VA verschillende keren gevraagd werd om te investeren in openbare verlichting langs de Stroroute is West-Vlaanderen niet bereid om dit te doen. Burgemeester Ward Vergote (Visie) maakte dat donderdagavond bekend tijdens de gemeenteraad.

Op de provinciale Stroroute zijn er de afgelopen drie jaar maar liefst zeventien aangiften van exhibitionisme geweest. Daders sloegen toe in Moorslede, Zonnebeke en Roeselare. De feiten vonden telkens plaats op klaarlichte dag en meestal op dinsdag, donderdag of vrijdag

“Verlichting zou een negatieve invloed hebben op de fauna in het Vierkavenbos”, zegt de burgemeester. “Om de veiligheid te verhogen, wil de provincie maximaal inzetten op openbare verlichting aan de kruispunten op de Stroroute. De feiten deden zich niet voor in het donker en dat is voor de provincie een bijkomende reden om geen lichtpunten te voorzien.”

De burgemeester gaf ook nog mee dat er nog altijd geen spoor is naar de dader(s). (EDB)