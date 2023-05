West-Vlaanderen investeert in station, erfgoedsite en groene assen in Poperinge

De verbouwing van de erfgoedsite het Weeuwhof in Poperinge is één van de projecten die op steun kan rekenen. Ook een nieuwe invulling van het stationsgebouw en nieuwe groene assen in de Hoppestad kunnen rekenen op steun van de provincie. West-Vlaanderen voorziet 15 miljoen euro om te investeren in haar ‘kleine steden’. Daaronder vallen 14 gemeenten en steden waaronder Ieper, Menen, Diksmuide, Veurne en dus ook Poperinge.

De projecten die steun krijgen zijn er over innovatieve woonvormen voor jonge gezinnen en nestverlaters, kernversterking en detailhandel, leven in het station en meer groen in de stad. De attractiviteit van steden verhogen en hun verzorgende rol versterken kan op veel manieren. De provincie koos om dit gericht te doen via vier bouwstenen om op die manier ook jonge gezinnen te overtuigen om voor West-Vlaamse steden te kiezen. De provincie loopt samen met een tiental steden een traject om via diverse formules in allerlei vormen van innovatief en betaalbaar wonen voor jonge gezinnen en nestverlaters te investeren met focus op reconversie, voorbeeldwaarde en toekomstbestendigheid.

Weeuwhof

De verbouwing van de erfgoedsite het Weeuwhof in Poperinge is één van de projecten die op steun kan rekenen. “In deze fase van het dossier is er nog geen definitief investeringsbedrag bekend. Eind mei zal de provincieraad, als initiatiefnemer van de offerte, de overeenkomst met de architect goedkeuren. Nadien volgen de verdere uitvoeringsstappen”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V). “Nu is het nog wat voorbarig. Er moet ook nog een samenwerkingsovereenkomst tussen stad/provincie worden gesloten.”

Het Weeuwhof in Poperinge. © Bryan Vanderhaeghe

Stationsomgevingen

Samen met OC West en POM West-Vlaanderen investeren zeven kleine steden samen in een datagestuurd detailhandelsbeleid via het project DAKS 2.0. Tegelijkertijd wordt voor elke stad een Strategisch Commercieel Handelsplan opgemaakt. Daarin worden kernwinkelgebieden afgebakend, waarin de stad prioritair in investeert.

“De verbinding tussen de Prof. Dewulfstraat en de Nieuwstraat wordt een nieuwe en vooral ook groene shortcut in het stadscentrum”

De stationsomgevingen zijn strategische locaties in steden, waar mobiliteitspunten uitgebouwd worden waar openbaar vervoer, fietssnelwegen en deelmobiliteit elkaar vinden en ook daar wordt in geïnvesteerd. De provincie ondersteunt de steden in de zoektocht met de NMBS naar een nieuwe invulling van de stationsgebouwen of in de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving. In de stations van Tielt, Poperinge en Diksmuide worden later dit jaar specifieke concepten geopend in samenwerking met sociale economie. “De NMBS heeft een oproep gelanceerd in samenwerking met en in overleg met de stad Poperinge. Op die oproep werden er enkele voorstellen ingediend, waarvan één werd weerhouden. Wij horen nu evenwel al een tijdje niets meer van dit project. We namen al enkele keren contact op met de NMBS en we kregen als antwoord dat er blijkbaar enkele bouwtechnische problemen zijn en dat er toch wel wat veranderingen nodig zijn. Voorlopig nog even afwachten dus”, vult burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) aan.

Groen in de stad

Meer groen in de stad verhoogt niet alleen de attractiviteit, maar heeft ook een grote invloed op het welbevinden van de inwoners. De provincie investeert daarom deze legislatuur onder andere in groene assen in Poperinge en Oostkamp. “De provincie West-Vlaanderen participeerde financieel in de opmaak van het masterplan voor de stationsomgeving. Van dit plan maakt de verbinding tussen de Prof. Dewulfstraat en de Nieuwstraat deel uit. Het is de bedoeling deze verbinding aan te leggen als een wandel – en fietsverbinding in het verlengde van het Quintenswandelpad”, aldus Dejaegher. “Een nieuwe en vooral ook groene shortcut in het stadscentrum dus. De provincie zal in deze financieel ondersteunen met een subsidie. Los van het stadscentrum steunt de provincie ons ook bij de realisatie van voetweg 54 in Reningelst, maar dat heeft niet direct een verband met Poperinge als kleinstedelijk gebied.”