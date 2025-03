West-Vlaamse lokale besturen bundelen krachten: “We verbinden om te versterken”

Onder de slogan ‘verbinden om te versterken’ kwamen West-Vlaamse parlementsleden, gemeenteraadsleden, ambtenaren en schepenen maandag 10 maart samen in TRAX in Roeselare. Ze bespraken de toekomst van West-Vlaanderen en hoe samenwerking tussen lokale besturen die kan vormgeven en versterken.

In 2025 stroomt er 4,8 miljard euro van Vlaanderen naar lokale besturen, oplopend tot 5,3 miljard euro in 2029. Het grootste deel (3,3 miljard) gaat naar het gemeentefonds. Lokale besturen gebruiken dat geld om hun beleid uit te voeren.

Hilde Crevits haalde vier domeinen aan waar lokale besturen elkaar kunnen versterken. Ten eerste is een duidelijk en efficiënt vergunningsbeleid nodig, aangezien 95% van de 90 000 aangevraagde vergunning van lokale besturen komt. De Vlaamse regering stelt een expertencommissie aan om de materie te verduidelijken. Daarnaast moet het plattelands- en dorpenbeleid voor de leefbaarheid op het platteland zorgen. Ondanks de positieve evolutie moet ook de fietsinfrastructuur verder ontwikkeld worden. Tot slot is ook de eenheid in het waterbeleid essentieel.

Zoals aangekondigd door de vorige regering verdwijnt in deze bestuursperiode: de dotatie Eliacompensatie, compensatie dividendverlies Fluvius en dotatie inflatie. Ook maatregelen zoals Zorgzame buurten, Plan Samenleven, Kopenhagenfonds en digibanken lopen af in 2026.

Belang van provincies

“Ik heb echt mee aan de kaart getrokken om in het Vlaamse regeerakkoord te voorzien dat de provincies deze legislatuur blijven bestaan. De provincies worden niet afgeschaft”, zegt Hilde Crevits.

Naast het blijvend bestaan van de provincies zullen er ook geen verplichte fusies doorgevoerd worden. “Moet je niet een bepaalde grootte hebben als lokaal bestuur om al die uitdagingen nog aan te kunnen? Deze legislatuur niet. De mensen in een gemeente zijn zelf de beleidsmakers en kunnen zelf beslissen of ze een match hebben met een ander lokaal bestuur. Zo kunnen ze op eigen kracht doorgaan”, zegt Hilde Crevits. Het fuseren wordt wel gestimuleerd door middel van een fusiebonus. Door de eerdere neveneffecten van fusies blijft het een gevoelig onderwerp, wat merkbaar is aan het geroezemoes in de zaal.

Om de samenwerking tussen de lokale besturen te symboliseren, legde iedere stad en gemeente een puzzelstuk. Op deze manier werd de puzzel van West-Vlaanderen gevormd.