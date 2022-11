Weldra huwen in het Minnewater en een uitvaart in de Brugse stadsschouwburg

Huwen in het Minnewater, een uitvaart in de stadsschouwburg. Dat moet in de nabije toekomst mogelijk zijn in Brugge. Dat blijkt na een debat over de verhoging van de tarieven van de crematies. Vooral niet-Bruggelingen moeten hiervoor voortaan meer ophoesten.

Brugge maakt voortaan bij het cremeren een onderscheid tussen Bruggelingen en niet-Bruggelingen. De prijzen van de crematies in De Blauwe toren stijgen voor wie niet in Brugge woont met tien procent.

Dit jaar bleven de tarieven voor een crematie in crematorium de Blauwe Toren in Brugge ongewijzigd. Vanaf 2023 stijgen ze, maar Brugge bevoordeelt wie in Brugge woont en er zijn stedelijke belastingen betaalt.

Prijsstijging

De Bruggelingen worden geconfronteerd met een prijsstijging van slechts drie procent. Voor niet-Bruggelingen vermeerderen de kosten met tien procent.

Tot eind dit jaar kost de crematie van een volwassene nog 505 euro, op zaterdag 560 euro. Tevergeefs vroeg Raf Reuse (Groen) om het onderscheid in sociaal tarief tussen Bruggelingen en anderen op te heffen.

Schouwburg?

Sandra Wentein (Vooruit) herhaalde de noodzaak aan een grotere infrastructuur voor uitvaarten en wees op het plaatsgebrek in de aula van het crematorium de Blauwe Toren.

Volgens schepen voor Burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD) zouden andere Brugse zalen kunnen gebruikt worden voor uitvaarten, omdat de technologie geëvolueerd is. Hij keek in de richting van cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V). Die zei dat de Brugse stadsschouwburg hiervoor perfect in aanmerking kan komen.

Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) is blij dat Jasper Pillen zijn bezwaar tegen huwelijken buitenshuis eindelijk ingetrokken heeft. “Het is wachten op een locatie buiten die toch ook wat privacy geeft aan het huwelijkspaar”, reageerde de schepen voor Burgerzaken.

Minnewater

Waar? Burgemeester Dirk De fauw liet in de kaarten van zijn schepencollege kijken: in de tuin van het huidig woonzorgentrum Minnewater, dicht bij de stadsadministratie, waar het Huis van de Bruggeling zijn intrek neemt…