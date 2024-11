Wat betekent het tweede presidentschap van Trump voor de West-Vlaamse economie? “We zien belangrijke risico’s”

Donald Trump is voor de tweede keer verkozen bij de presidentsverkiezingen en wordt zo de 47ste president van de Verenigde Staten. Hij haalde het van de democratische kandidaat Kamala Harris. Zijn overwinning betekent volgens Voka West-Vlaanderen een belangrijk risico. “In een geopolitieke wereld die nu al instabiel is, dreigt Trump nog bijkomende onzekerheid toe te voegen”, zegt bestuurder Bert Mons.

Donald Trump is opnieuw verkozen tot president van de Verenigde Staten. Volgens Voka West-Vlaanderen houdt die overwinning belangrijke risico’s in voor onze economie. “In een geopolitieke wereld die nu al instabiel is, dreigt Trump nog bijkomende onzekerheid toe te voegen. Hij wil de wereldhandel belemmeren door de invoer van producten in de Verenigde Staten duurder te maken. De economische activiteit in landen van de eurozone zal daardoor wellicht dalen met 1,5 procent. Zeker Vlaanderen als exportgerichte regio is uiterst kwetsbaar”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Meer zelfstandigheid

“Laat dit een gigantische wake up call zijn voor België en Europa om meer op eigen benen te gaan staan. De VS blijven een belangrijke bondgenoot en handelspartner, maar we moeten meer onze eigen boontjes doppen. Europa moet voluit de kaart trekken van het herstel van de competitiviteit en productiviteit.”

“Vandaag laten we een enorm potentieel liggen doordat de Europese landen nog te weinig met één stem spreken. De Europese markt blijft te gefragmenteerd”, gaat Bert standvastig verder. “In Europa tomen we ondernemerschap jammer genoeg in met overdreven regeldrift. Geef prioriteit aan het herstel van de competitiviteit en productiviteit van onze bedrijven zodat ze kunnen concurreren met de rest van de wereld. Europa zal terug een plekje moeten bemachtigen tussen de VS onder Trump, Rusland en China.”

En niet alleen op economisch of handelsvlak moeten we klaar staan, waarschuwt voka West-Vlaanderen. “Ook het defensiebeleid van Europa en België moet stevig zijn. Er is geen tijd meer om te treuzelen bij de federale regeringsonderhandelingen. We hebben geen tijd te verliezen en moeten de boel terug op orde krijgen, want de wereld wacht niet op ons.”

Afwachten

Verder wordt het volgens gedelegeerd bestuurder Mons vooral afwachten. “Het is een hele verrassing dat Trump het gehaald heeft met zoveel overtuiging. Verder zullen we gewoon moeten zien hoe hij het zal aanpakken. Deze keer heeft hij meer tijd gehad om zich voor te bereiden. Maar we zitten anno 2024 ook in een totaal andere geopolitieke situatie dan in 2016 met veel minder stabiliteit en een veel zwakker Europa. Wie kan zeggen of het beter of slechter zal uitdraaien? Een ding is zeker hij heeft een erg onconventionele manier van handelen en we moeten goed voorbereid zijn”, besluit Mons.